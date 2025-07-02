Должностная инструкция официанта 4-го разряда

Общие положения:

Официант 4-го разряда – это квалифицированный работник, обеспечивающий обслуживание гостей в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания, обладающий знанием стандартов сервиса и навыками работы с клиентами.

— Среднее профессиональное образование в сфере обслуживания или аналогичное.

— Опыт работы официантом не менее 1 года.

— Знание основ сервиса, меню заведения и особенностей подачи блюд и напитков.

— Обслуживание клиентов: Приветствование гостей, помощь в выборе блюд, прием и передача заказов на кухню, подача блюд и напитков.

— Поддержка эмоционального контакта: Установление позитивной атмосферы, общение с посетителями для повышения уровня сервиса.

— Сервировка столов: Подготовка и сервировка столов, соблюдение эстетических стандартов.

— Учет заказа: Четкое ведение учета заказов, внимание к деталям и пожеланиям клиентов.

— Коммуникация с персоналом: Взаимодействие с поварами и другими работниками для обеспечения качественного обслуживания.

— Соблюдение санитарных норм: Обеспечение чистоты и порядка на рабочем месте, соблюдение норм санитарии и гигиены.

Официант подготавливает отчеты о выполненных заказах и состоянии обслуживания, а также вносит предложения по улучшению сервиса.

Официант 4-го разряда имеет право:

— Запрашивать информацию о блюдах и напитках для предоставления точных рекомендаций клиентам.

— Вносить замечания и предложения по улучшению работы заведения.

Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Скорость и точность выполнения заказов.

— Оценка работы со стороны руководства и коллег.

Квалифицированный официант 4-го разряда играет важную роль в успешной работе заведения, обеспечивая удовлетворенность гостей. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных официантов, которые смогут выполнять свои обязанности на высоком уровне.

Мы учитываем потребности вашего заведения, формируем критерии для кандидатов и подбираем профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам компетентного официанта, который будет способствовать высокому уровню обслуживания и комфортной атмосфере для клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите высококлассного специалиста, который станет значимой частью вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.