Должностные обязанности Официант 5-го разряда
Должностная инструкция официанта 5-го разряда
Общие положения:
Официант 5-го разряда – это высококвалифицированный специалист, обеспечивающий качественное обслуживание гостей в ресторанах, кафе и гостиницах, владеющий специализированными навыками и знаниями.
Квалификационные требования Официанта 5-го разряда:
— Среднее профессиональное образование по специальности «Сервис на транспорте», «Гостиничное дело» или аналогичное.
— Опыт работы официантом не менее 3 лет, желательно в заведениях высокого уровня.
— Знание стандартов обслуживания и меню, умение работать с разными группами продуктов (алкогольные и безалкогольные напитки, еда).
— Обслуживание клиентов: Проведение заказа, представление меню, рекомендации блюд и вин. Участие в подготовке рабочего места и сервировке столов.
— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка на столах, в зале и на территории заведения.
— Координация работы: Взаимодействие с другими членами персонала для обеспечения высокого уровня обслуживания и согласованности действий.
— Учет и контроль запасов: Мониторинг наличия блюд и напитков, передача заявок на пополнение запасов.
— Работа с клиентами: Обработка жалоб и предложений, обеспечение высокого уровня обслуживания и удовлетворенности гостей.
— Соблюдение стандартов: Следование установленным стандартам обслуживания, технологий приготовления и подачи блюд.
Официант подготавливает отчеты о выполнении заказов, состоянии обслуживания и предложениях по улучшению сервиса.
Официант 5-го разряда имеет право:
— Запрашивать информацию о блюдах и напитках для предоставления точных рекомендаций клиентам.
— Вносить предложения по улучшению сервиса и организации работы.
Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности клиентов и качество обслуживания.
— Точность и быстрота выполнения заказов.
— Оценка работы со стороны руководства и коллег.
