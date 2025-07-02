Должностные обязанности Официант 5-го разряда

Должностная инструкция официанта 5-го разряда

Общие положения:
Официант 5-го разряда – это высококвалифицированный специалист, обеспечивающий качественное обслуживание гостей в ресторанах, кафе и гостиницах, владеющий специализированными навыками и знаниями.

Квалификационные требования Официанта 5-го разряда:

— Среднее профессиональное образование по специальности «Сервис на транспорте», «Гостиничное дело» или аналогичное.
— Опыт работы официантом не менее 3 лет, желательно в заведениях высокого уровня.
— Знание стандартов обслуживания и меню, умение работать с разными группами продуктов (алкогольные и безалкогольные напитки, еда).

— Обслуживание клиентов: Проведение заказа, представление меню, рекомендации блюд и вин. Участие в подготовке рабочего места и сервировке столов.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка на столах, в зале и на территории заведения.

— Координация работы: Взаимодействие с другими членами персонала для обеспечения высокого уровня обслуживания и согласованности действий.

— Учет и контроль запасов: Мониторинг наличия блюд и напитков, передача заявок на пополнение запасов.

— Работа с клиентами: Обработка жалоб и предложений, обеспечение высокого уровня обслуживания и удовлетворенности гостей.

— Соблюдение стандартов: Следование установленным стандартам обслуживания, технологий приготовления и подачи блюд.

Официант подготавливает отчеты о выполнении заказов, состоянии обслуживания и предложениях по улучшению сервиса.

Официант 5-го разряда имеет право:

— Запрашивать информацию о блюдах и напитках для предоставления точных рекомендаций клиентам.
— Вносить предложения по улучшению сервиса и организации работы.

Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов и качество обслуживания.
— Точность и быстрота выполнения заказов.
— Оценка работы со стороны руководства и коллег.

Квалифицированный официант 5-го разряда является важным звеном в успешной работе ресторана или кафе, обеспечивая высокий стандарт обслуживания. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных официантов, способных удовлетворить ваши требования в этой области.

Мы изучаем потребности вашего заведения, формируем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам компетентного официанта, который обеспечит высокий уровень обслуживания и поможет создать комфортную атмосферу для гостей.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите высококлассного специалиста, который станет ценным дополнением вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить