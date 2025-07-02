Должностные обязанности Охранник
Должностная инструкция охранника
Общие положения:
Охранник – это специалист, отвечающий за безопасность объектов, предотвращение правонарушений и поддержание общественного порядка на охраняемой территории.
— Среднее или высшее образование, желательно в области безопасности.
— Опыт работы в охране не менее 1 года.
— Наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности.
— Обеспечение безопасности: Осуществление контроля доступа на охраняемый объект, предотвращение несанкционированного доступа.
— Патрулирование: Регулярное патрулирование территории для выявления подозрительных действий или лиц.
— Мониторинг систем безопасности: Работа с системами видеонаблюдения и сигнализации, оперативное реагирование на тревожные сигналы.
— Документация происшествий Составление актов, отчетов о происшествиях и ведение журнала учета событий на объекте.
— Консультирование: Предоставление информации и рекомендаций по вопросам безопасности и охранных мероприятий клиентам или сотрудникам.
— Соблюдение стандартов: Выполнение инструкций и требований, предусмотренных внутренними документами охраняемой организации.
Охранник подготавливает отчеты о своей деятельности и всех происшествиях на охраняемой территории.
Охранник имеет право:
— Останавливать и проверять документы у подозрительных лиц.
— Вызывать правоохранительные органы в случае необходимости.
— Предпринимать меры для предотвращения правонарушений на охраняемой территории.
Эффективность работы охранника оценивается по следующим критериям:
— Уровень предотвращенных правонарушений и инцидентов.
— Качество взаимодействия с клиентами и сотрудниками.
— Степень удовлетворенности клиентов обеспечением безопасности.
Квалифицированный охранник играет ключевую роль в обеспечении безопасности объектов и защитой сотрудников. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессиональных охранников, способных эффективно выполнять свои задачи.
Мы осуществляем тщательный анализ требований вашей компании, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов с необходимыми навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам надежного охранника, который обеспечит высокий уровень безопасности на ваших объектах.
Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите высококлассного специалиста, который поможет создать безопасную среду для вашего бизнеса и сотрудников. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.