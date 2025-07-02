Должностные обязанности Охранник

Должностная инструкция охранника

Общие положения:
Охранник – это специалист, отвечающий за безопасность объектов, предотвращение правонарушений и поддержание общественного порядка на охраняемой территории.

— Среднее или высшее образование, желательно в области безопасности.
— Опыт работы в охране не менее 1 года.
— Наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности.

— Обеспечение безопасности: Осуществление контроля доступа на охраняемый объект, предотвращение несанкционированного доступа.

— Патрулирование: Регулярное патрулирование территории для выявления подозрительных действий или лиц.

— Мониторинг систем безопасности: Работа с системами видеонаблюдения и сигнализации, оперативное реагирование на тревожные сигналы.

— Документация происшествий Составление актов, отчетов о происшествиях и ведение журнала учета событий на объекте.

— Консультирование: Предоставление информации и рекомендаций по вопросам безопасности и охранных мероприятий клиентам или сотрудникам.

— Соблюдение стандартов: Выполнение инструкций и требований, предусмотренных внутренними документами охраняемой организации.

Охранник подготавливает отчеты о своей деятельности и всех происшествиях на охраняемой территории.

Охранник имеет право:

— Останавливать и проверять документы у подозрительных лиц.
— Вызывать правоохранительные органы в случае необходимости.
— Предпринимать меры для предотвращения правонарушений на охраняемой территории.

Эффективность работы охранника оценивается по следующим критериям:

— Уровень предотвращенных правонарушений и инцидентов.
— Качество взаимодействия с клиентами и сотрудниками.
— Степень удовлетворенности клиентов обеспечением безопасности.

Квалифицированный охранник играет ключевую роль в обеспечении безопасности объектов и защитой сотрудников. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессиональных охранников, способных эффективно выполнять свои задачи.

Мы осуществляем тщательный анализ требований вашей компании, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов с необходимыми навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам надежного охранника, который обеспечит высокий уровень безопасности на ваших объектах.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите высококлассного специалиста, который поможет создать безопасную среду для вашего бизнеса и сотрудников. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить