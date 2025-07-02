Должностная инструкция охранника

Общие положения:

Охранник – это специалист, отвечающий за безопасность объектов, предотвращение правонарушений и поддержание общественного порядка на охраняемой территории.

— Среднее или высшее образование, желательно в области безопасности.

— Опыт работы в охране не менее 1 года.

— Наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности.

— Обеспечение безопасности: Осуществление контроля доступа на охраняемый объект, предотвращение несанкционированного доступа.

— Патрулирование: Регулярное патрулирование территории для выявления подозрительных действий или лиц.

— Мониторинг систем безопасности: Работа с системами видеонаблюдения и сигнализации, оперативное реагирование на тревожные сигналы.

— Документация происшествий Составление актов, отчетов о происшествиях и ведение журнала учета событий на объекте.

— Консультирование: Предоставление информации и рекомендаций по вопросам безопасности и охранных мероприятий клиентам или сотрудникам.

— Соблюдение стандартов: Выполнение инструкций и требований, предусмотренных внутренними документами охраняемой организации.

Охранник подготавливает отчеты о своей деятельности и всех происшествиях на охраняемой территории.

Охранник имеет право:

— Останавливать и проверять документы у подозрительных лиц.

— Вызывать правоохранительные органы в случае необходимости.

— Предпринимать меры для предотвращения правонарушений на охраняемой территории.

Эффективность работы охранника оценивается по следующим критериям:

— Уровень предотвращенных правонарушений и инцидентов.

— Качество взаимодействия с клиентами и сотрудниками.

— Степень удовлетворенности клиентов обеспечением безопасности.

