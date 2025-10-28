Должностные обязанности Оператор карьерной техники

Общие положения Оператора карьерной техники

Оператор карьерной техники — специалист, осуществляющий управление специализированной горно‑строительной и карьерной техникой (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, погрузчики, скреперы и пр.) для выполнения работ по вскрыше, добыче, погрузке и транспортировке горной массы. Обеспечивает безопасную, эффективную и экономичную эксплуатацию машин в рамках производственной программы карьера, действует в соответствии с инструкциями по охране труда, промышленной безопасности, технологическими регламентами и распоряжениями руководства участка.

Квалификационные требования Оператора карьерной техники

  • Среднее профессиональное или начальное профессиональное образование по специальности «Машинист» / «Оператор карьерной техники» или эквивалент.
  • Наличие действующих прав и допусков на управление соответствующей техникой (категории и специализации по типу машин).
  • Опыт работы на карьерной технике от 1–3 лет (для базовой позиции) и от 3–5 лет для опытных операторов.
  • Знание технологического процесса добычи полезных ископаемых, правил погрузочно‑транспортных работ и способов вскрыши.
  • Навыки технического обслуживания уровня ППР/ТО‑1, умение осуществлять ежедневный осмотр и выявлять неисправности.
  • Знание требований охраны труда, правил безопасности при выполнении горных работ, навыки работы с нарядами‑допусками.
  • Умение читать простые схемы и техническую документацию, выполнять эксплуатационные записи в журналах.
  • Физическая выносливость, внимательность, ответственность, способность работать в сменном графике и в условиях экстремальных погод.
  • Наличие водительского удостоверения и медицинской годности по профилю работы — преимущество.

Должностные обязанности Оператора карьерной техники

  • Управление карьерной техникой согласно технологическим картам и указаниям начальника участка: вскрышные работы, добыча, погрузка и транспортировка горной массы.
  • Проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых осмотров машины, проверка рабочих систем, уровней масел и жидкостей, тормозов и осветительных приборов.
  • Выполнение планового технического обслуживания в пределах инструкции оператора (смазка, долив, проверка фильтров); своевременное оформление заявок на ремонт.
  • Соблюдение технологической дисциплины: выдерживание габаритов, загрузочных норм, соблюдение углов резания и безопасных расстояний.
  • Оформление путевых листов, журналов эксплуатации, актов дефектов и нарядов‑допусков в установленном порядке.
  • Взаимодействие с диспетчером участка, водителями автосамосвалов и другими службами для согласования работ и оптимизации погрузочно‑транспортных потоков.
  • Обеспечение соблюдения правил охраны труда, использование СИЗ, информирование о небезопасных состояниях и участии в расследовании инцидентов.
  • Соблюдение правил экологической безопасности при выполнении работ и предотвращение загрязнений.
  • Участие в инструктажах, бригадных планёрках и профессиональном обучении по технике безопасности.
  • При необходимости — участие в подготовительных работах по сезонной консервации и переводу техники в зимний/летний режим эксплуатации.

Отчетность Оператора карьерной техники

Оператор карьерной техники подотчётен начальнику смены/начальнику участка и предоставляет:

  • ежедневные отчёты и записи в журнале эксплуатации техники (сменный отчёт, путевой лист);
  • акты по выявленным неисправностям и запросы на ремонт;
  • отчёты о простоях и причинах (аварии, плановое ТО, погодные условия);
  • данные о выполненных объёмах работ (тоннаж, рейсы) по требованию диспетчера;
  • сообщения о происшествиях и инцидентах согласно регламенту.

Права Оператора карьерной техники

  • Запрашивать у руководства и сервисной службы необходимые ресурсы для безопасной эксплуатации техники (запчасти, расходники, СИЗ).
  • Отказывать в выполнении работ при выявлении небезопасного состояния машины или условий работ до устранения причин (с последующим оформлением сообщения и уведомлением руководства).
  • Вносить предложения по оптимизации маршрутных схем, повышение эффективности погрузочно‑транспортных операций и снижению простоев.
  • Требовать проведения инструктажей и аттестации по охране труда и по машинному оборудованию.
  • Получать информацию о графиках и заданиях от диспетчера участка, согласовывать изменения в маршрутах и порядке работ.

Критерии эффективности и ответственность Оператора карьерной техники

  • Основные KPI: выполнение плана по тоннажу/рейсам, соблюдение норм загрузки, коэффициент технической готовности машины (uptime), количество инцидентов/аварий, соблюдение регламентов ТО.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение сменного плана по погрузке/перевозке ≥ 95%;
    • Процент простоев по вине оператора < 2–3%;
    • Количество нарушений техники безопасности — 0;
    • Своевременное оформление заявок на ремонт и журналов — 100%.
  • Оператор несёт ответственность за безопасное управление техникой, правильность заполнения документации, сохранность оборудования и соблюдение экологических требований. За нарушения правил безопасности и технологических регламентов применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными нормативами и трудовым законодательством.

