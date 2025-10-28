Общие положения Оператора карьерной техники

Оператор карьерной техники — специалист, осуществляющий управление специализированной горно‑строительной и карьерной техникой (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, погрузчики, скреперы и пр.) для выполнения работ по вскрыше, добыче, погрузке и транспортировке горной массы. Обеспечивает безопасную, эффективную и экономичную эксплуатацию машин в рамках производственной программы карьера, действует в соответствии с инструкциями по охране труда, промышленной безопасности, технологическими регламентами и распоряжениями руководства участка.

Квалификационные требования Оператора карьерной техники

Среднее профессиональное или начальное профессиональное образование по специальности «Машинист» / «Оператор карьерной техники» или эквивалент.

Наличие действующих прав и допусков на управление соответствующей техникой (категории и специализации по типу машин).

Опыт работы на карьерной технике от 1–3 лет (для базовой позиции) и от 3–5 лет для опытных операторов.

Знание технологического процесса добычи полезных ископаемых, правил погрузочно‑транспортных работ и способов вскрыши.

Навыки технического обслуживания уровня ППР/ТО‑1, умение осуществлять ежедневный осмотр и выявлять неисправности.

Знание требований охраны труда, правил безопасности при выполнении горных работ, навыки работы с нарядами‑допусками.

Умение читать простые схемы и техническую документацию, выполнять эксплуатационные записи в журналах.

Физическая выносливость, внимательность, ответственность, способность работать в сменном графике и в условиях экстремальных погод.

Наличие водительского удостоверения и медицинской годности по профилю работы — преимущество.

Должностные обязанности Оператора карьерной техники

Управление карьерной техникой согласно технологическим картам и указаниям начальника участка: вскрышные работы, добыча, погрузка и транспортировка горной массы.

Проведение ежедневных предрейсовых и послерейсовых осмотров машины, проверка рабочих систем, уровней масел и жидкостей, тормозов и осветительных приборов.

Выполнение планового технического обслуживания в пределах инструкции оператора (смазка, долив, проверка фильтров); своевременное оформление заявок на ремонт.

Соблюдение технологической дисциплины: выдерживание габаритов, загрузочных норм, соблюдение углов резания и безопасных расстояний.

Оформление путевых листов, журналов эксплуатации, актов дефектов и нарядов‑допусков в установленном порядке.

Взаимодействие с диспетчером участка, водителями автосамосвалов и другими службами для согласования работ и оптимизации погрузочно‑транспортных потоков.

Обеспечение соблюдения правил охраны труда, использование СИЗ, информирование о небезопасных состояниях и участии в расследовании инцидентов.

Соблюдение правил экологической безопасности при выполнении работ и предотвращение загрязнений.

Участие в инструктажах, бригадных планёрках и профессиональном обучении по технике безопасности.

При необходимости — участие в подготовительных работах по сезонной консервации и переводу техники в зимний/летний режим эксплуатации.

Отчетность Оператора карьерной техники

Оператор карьерной техники подотчётен начальнику смены/начальнику участка и предоставляет:

ежедневные отчёты и записи в журнале эксплуатации техники (сменный отчёт, путевой лист);

акты по выявленным неисправностям и запросы на ремонт;

отчёты о простоях и причинах (аварии, плановое ТО, погодные условия);

данные о выполненных объёмах работ (тоннаж, рейсы) по требованию диспетчера;

сообщения о происшествиях и инцидентах согласно регламенту.

Права Оператора карьерной техники

Запрашивать у руководства и сервисной службы необходимые ресурсы для безопасной эксплуатации техники (запчасти, расходники, СИЗ).

Отказывать в выполнении работ при выявлении небезопасного состояния машины или условий работ до устранения причин (с последующим оформлением сообщения и уведомлением руководства).

Вносить предложения по оптимизации маршрутных схем, повышение эффективности погрузочно‑транспортных операций и снижению простоев.

Требовать проведения инструктажей и аттестации по охране труда и по машинному оборудованию.

Получать информацию о графиках и заданиях от диспетчера участка, согласовывать изменения в маршрутах и порядке работ.

Критерии эффективности и ответственность Оператора карьерной техники

Основные KPI: выполнение плана по тоннажу/рейсам, соблюдение норм загрузки, коэффициент технической готовности машины (uptime), количество инцидентов/аварий, соблюдение регламентов ТО.

Примеры целевых значений: Выполнение сменного плана по погрузке/перевозке ≥ 95%; Процент простоев по вине оператора < 2–3%; Количество нарушений техники безопасности — 0; Своевременное оформление заявок на ремонт и журналов — 100%.

Оператор несёт ответственность за безопасное управление техникой, правильность заполнения документации, сохранность оборудования и соблюдение экологических требований. За нарушения правил безопасности и технологических регламентов применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с локальными нормативами и трудовым законодательством.

Подбор Операторов карьерной техники в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор операторов карьерной техники с проверкой практических навыков: кейсы по управлению экскаватором, бульдозером, самосвалом; оценка опыта работы в карьере.

Проверка наличия допусков, категорий управления, медицинских и профильных сертификатов, рекомендаций с предыдущих мест работы.

Тестирование знаний по безопасности, навыков самостоятельной диагностики и оформлению нарядов‑допусков.

Помощь в адаптации на рабочем месте, сопровождение probation‑периода и гарантии замены при несоответствии.

Подбор кандидатов с учётом специфики карьера: горный рельеф, климатические условия, специфика полезного ископаемого и требования к технике.

Для оперативного и безопасного подбора оператора карьерной техники, соответствующего требованиям вашего карьера и регламентам безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужными допусками, опытом управления специализированной техникой и практическими кейсами по работе в карьере.