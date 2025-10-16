Должностные обязанности Оператор строительной техники (экскаватор, бульдозер)

Общие положения Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер)

Оператор строительной техники (экскаватор, бульдозер) — специалист, выполняющий подготовку, управление и техническую эксплуатацию землеройной и землевозной техники на строительных и дорожных объектах. Обеспечивает выполнение земляных работ, планировку площадок, погрузочно‑разгрузочные операции и стремится к безопасной, экономичной и качественной реализации работ в соответствии с проектной документацией, распоряжениями руководителя участка и требованиями охраны труда.

Квалификационные требования Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер)

  • Наличие удостоверения машиниста (оператора) экскаватора и/или бульдозера соответствующей категории (профподготовка/переподготовка) — обязательно.
  • Медицинская справка о пригодности к работе на подвижном составе, прохождение предрейсовых/периодических осмотров.
  • Опыт работы на аналогичной технике: от 1 года (Junior), 2–4 года (Middle), 5+ лет (Senior) в зависимости от сложности объектов.
  • Знание устройства и базового обслуживания техники (гидравлика, масло- и топливные системы, ходовая часть).
  • Навыки чтения проектной документации, горизонтально‑вертикальной планировки и понимание профильных чертежей.
  • Умение работать с бригадой, соблюдать сигналы стропальщика/прораба, организовывать безопасную зону работ.
  • Знание правил охраны труда, техники безопасности и экологических требований при выполнении строительных работ.
  • Владение базовыми навыками контроля расхода топлива, топлива и материалов, ведения путевых и эксплуатационных журналов.
  • Ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, аккуратность при выполнении манёвров в ограниченном пространстве.
  • Наличие водительского удостоверения и допуска к работе с АСФ/автономными системами — преимущество.

Должностные обязанности Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер)

  • Подготовка машины к работе: внешний осмотр, проверка уровней рабочих жидкостей, шин/цепей, системы управления и средств безопасности.
  • Выполнение земляных работ согласно плану: рытьё котлованов, выемка/насыпь грунта, планировка, обратная засыпка, профилирование и зачистка.
  • Проведение погрузочно‑разгрузочных операций, переработка строительных материалов и погрузка техники/грунта на автотранспорт.
  • Согласование работ с прорабом/мастером и подача сигналов стропальщикам; соблюдение безопасной дистанции и зон работ.
  • Ведение эксплуатационной документации: путевые листы, журналы ТО, учёт расхода топлива и материалов.
  • Регулярное проведение текущего обслуживания и мелкого ремонта (замена фильтров, доливка рабочих жидкостей, подтяжка крепёжных соединений) в рамках своих полномочий.
  • Немедленное информирование механика/мастера об обнаруженных дефектах, участии в диагностике неисправностей.
  • Соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности и экологических правил (управление выхлопами, утилизация ГСМ).
  • Участие в плановых осмотрах техники, подготовке машины к сезонной эксплуатации и сдаче её в ремонт по регламенту.
  • Выполнение дополнительных поручений руководителя участка, связанных с логистикой техники на объекте.

Отчетность Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер)

Оператор подотчётен бригадиру/прорабу (или начальнику участка) и предоставляет:

  • ежедневные путевые листы и журналы эксплуатации техники;
  • отчёты по выполненным работам (объём, сроки, замечания) по запросу;
  • данные по расходу топлива и материалов, учёт моточасов;
  • акты о выявленных неисправностях и выполненных текущих работах;
  • уведомления о происшествиях, инцидентах и мероприятиях по их устранению.

Права Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер)

  • Требовать у руководства обеспечение техники исправными средствами, инструментами и необходимыми расходными материалами.
  • Приостанавливать работу оборудования при выявлении опасных неисправностей или небезопасных условий до их устранения.
  • Запрашивать инструктаж и средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходить обучение и аттестацию.
  • Предлагать меры по оптимизации работ, экономии топлива и снижению простоев техники.
  • Обращаться к механикам и руководству с требованием о проведении профилактических работ и ремонтов в утверждённом порядке.

Критерии эффективности и ответственность Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер)

  • Основные KPI: выполнение объёма земляных работ в срок и в соответствии с качественными нормативами, эффективность использования топлива, техническая надёжность машины (uptime), безопасность работ (количество инцидентов).
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана работ (объём, м3) ≥ 95% в оговоренные сроки;
    • Средний простой техники по техническим причинам ≤ 5% рабочего времени;
    • Расход топлива в пределах нормативов проекта (±10%);
    • Количество происшествий/нарушений техники безопасности = 0.
  • Оператор несёт ответственность за безопасность выполнения работ, состояние техники в период эксплуатации, корректность записей в эксплуатационных документах и соблюдение нормативов охраны труда. За нарушение требований применяются дисциплинарные меры в соответствии с локальными правилами и законодательством.

Подбор Оператора строительной техники (экскаватор, бульдозер) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор операторов с проверкой удостоверений и практических навыков: тест‑задачи на симуляторе/полевые испытания, оценка управления техникой в ограниченных условиях.
  • Оценка опыта в типах грунтов, видах работ (траншеи, котлованы, планировка), знание ТО и базовой диагностики.
  • Проверка медицинских допусков, рекомендаций, истории безопасной эксплуатации и моточасов.
  • Сопровождение адаптации на объекте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора опытного оператора строительной техники, который обеспечит безопасное и эффективное выполнение земляных работ на вашем объекте, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной квалификацией, удостоверениями и практическими кейсами.

