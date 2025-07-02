Должностные обязанности Оператор диспетчерской службы

Должностная инструкция оператора диспетчерской службы

Общие положения:
Оператор диспетчерской службы – это специалист, отвечающий за координацию и управление потоками информации, а также за оперативное реагирование на запросы клиентов и сотрудников.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в диспетчерской службе или аналогичной должности будет преимуществом.
— Уверенные навыки работы с ПК и знание современных программ.

— Прием заявок: Осуществление приема и регистрации заявок от клиентов и сотрудников, оценка степени их важности и срочности.

— Координация действий: Оперативное распределение задач и ресурсов между различными подразделениями для обеспечения качественного и своевременного обслуживания.

— Контроль выполнения: Мониторинг статуса выполнения заявок и информирование клиентов о ходе выполнения.

— Обработка информации: Ведение документации, регистрация информации о выполненных задачах и обращениях.

— Взаимодействие с сотрудниками: Оперативное общение с курьерами, водителями и другими службами для решения текущих вопросов.

— Анализ и отчетность: Подготовка отчетов о работе диспетчерской службы, анализ популярности запросов и улучшение процессов.

Оператор диспетчерской службы ведет учет всех заявок и предоставляет регулярные отчеты руководству о результатах своей работы.

Оператор имеет право:

— Запрашивать дополнительную информацию для решения вопросов.
— Предлагать улучшения в процессе обработки заявок и работы службы.

Эффективность работы оператора оценивается по следующим критериям:

— Своевременность и качество обработки заявок.
— Уровень удовлетворенности клиентов по итогам взаимодействия.
— Количество успешно выполненных задач и оперативность передачи информации.

Квалифицированный оператор диспетчерской службы – это важный элемент для обеспечения эффективной работы компании и высокого уровня обслуживания клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно организовать работу диспетчерской службы и обеспечить оперативное реагирование на запросы.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим операторов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить надежное управление потоками информации и повысить уровень сервиса.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного оператора диспетчерской службы, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

