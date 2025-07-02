Должностная инструкция оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ

Общие положения Оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ:

Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ – это специалист, отвечающий за организацию и координацию процессов движения транспорта и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Квалификационные требования Оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ:

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы в логистике, транспортной сфере или аналогичной должности будет преимуществом.

— Уверенные навыки работы с ПК и знание программ для управления логистическими процессами.

— Организация движения: Координация работы транспортных средств, планирование маршрутов и распределение задач для водителей.

— Управление погрузочно-разгрузочными работами: Организация выполнения погрузки и разгрузки, контроль за соблюдением технологий и сроков.

— Мониторинг выполнения задач: Отслеживание статуса выполнения поручений, взаимодействие с водителями и грузчиками для решения текущих вопросов.

— Документация: Ведение учета выполнения работ, оформление необходимой отчетности, контроль за соблюдением норм и стандартов.

— Анализ и оптимизация: Анализ эффективности работы транспорта и процессов погрузки/разгрузки, разработка предложений по повышению эффективности.

— Взаимодействие с клиентами: Обработка запросов от клиентов, информирование о статусе выполнения заказов и решение возникающих вопросов.

Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ ведет учет всех операций и предоставляет регулярные отчеты руководству о показателях работы.

Оператор имеет право:

— Запрашивать информацию для улучшения процессов и принятия решений.

— Вносить предложения по оптимизации logística на предприятии.

Эффективность работы оператора оценивается по следующим критериям:

— Соблюдение сроков выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

— Уровень удовлетворенности клиентов по итогам выполнения заказов.

— Оптимизация процессов движения и минимизация расходов.

Квалифицированный оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ – это ключевой компонент для обеспечения бесперебойной логистики и эффективного управления транспортом. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно организовать работу диспетчерской службы и обеспечить оперативное выполнение задач.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим операторов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет гарантировать надежную координацию процессов и высокий уровень обслуживания клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокое качество обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.