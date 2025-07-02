Должностные обязанности Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ
Должностная инструкция оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ
Общие положения Оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ:
Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ – это специалист, отвечающий за организацию и координацию процессов движения транспорта и выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
Квалификационные требования Оператора диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ:
— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в логистике, транспортной сфере или аналогичной должности будет преимуществом.
— Уверенные навыки работы с ПК и знание программ для управления логистическими процессами.
— Организация движения: Координация работы транспортных средств, планирование маршрутов и распределение задач для водителей.
— Управление погрузочно-разгрузочными работами: Организация выполнения погрузки и разгрузки, контроль за соблюдением технологий и сроков.
— Мониторинг выполнения задач: Отслеживание статуса выполнения поручений, взаимодействие с водителями и грузчиками для решения текущих вопросов.
— Документация: Ведение учета выполнения работ, оформление необходимой отчетности, контроль за соблюдением норм и стандартов.
— Анализ и оптимизация: Анализ эффективности работы транспорта и процессов погрузки/разгрузки, разработка предложений по повышению эффективности.
— Взаимодействие с клиентами: Обработка запросов от клиентов, информирование о статусе выполнения заказов и решение возникающих вопросов.
Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ ведет учет всех операций и предоставляет регулярные отчеты руководству о показателях работы.
Оператор имеет право:
— Запрашивать информацию для улучшения процессов и принятия решений.
— Вносить предложения по оптимизации logística на предприятии.
Эффективность работы оператора оценивается по следующим критериям:
— Соблюдение сроков выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
— Уровень удовлетворенности клиентов по итогам выполнения заказов.
— Оптимизация процессов движения и минимизация расходов.
