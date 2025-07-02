Должностные обязанности Оператор на телефоне

Должностная инструкция оператора на телефоне

Общие положения:
Оператор на телефоне – это специалист, отвечающий за прием и обработку входящих звонков, предоставление информации клиентам и поддержание высокого уровня обслуживания.

— Среднее специальное или высшее образование.
— Опыт работы в call-центре или службе поддержки будет преимуществом.
— Умение работать с ПК и знание офисных программ.

— Прием звонков: Осуществление приема и обработки входящих звонков, установление контакта с клиентами.

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о товарах или услугах, обработка запросов и решение проблем клиентов.

— Регистрация обращений: Ведение базы данных обращений, оформление отчетности по поступившим звонкам.

— Обработка заказов: Прием и оформление заказов, работа с адресной и платежной информацией.

— Слушание звонков: Участие в мониторинге качества обслуживания и анализе успешности общения с клиентами.

— Участие в обучении: Участие в тренингах и семинарах для повышения квалификации и улучшения навыков общения.

Оператор на телефоне ведет учет обращений и периодически предоставляет отчетность руководству о своей деятельности.

Оператор на телефоне имеет право:

— Запрашивать информацию о продуктах и услугах для обеспечения качественного обслуживания.
— Вносить предложения по улучшению работы службы поддержки.

Эффективность работы оператора оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов по итогам общений.
— Соблюдение стандартов обслуживания и качества обработки обращений.
— Количество успешно разрешенных ситуаций и закрытых обращений.

Квалифицированный оператор на телефоне – это важная составляющая в обеспечении качественного обслуживания клиентов и успешного функционирования компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно работать с клиентами и повышать уровень сервиса.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим операторов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить качественную поддержку и удовлетворение потребностей клиентов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного оператора на телефоне, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

