Должностная инструкция оператора на телефоне

Общие положения:

Оператор на телефоне – это специалист, отвечающий за прием и обработку входящих звонков, предоставление информации клиентам и поддержание высокого уровня обслуживания.

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы в call-центре или службе поддержки будет преимуществом.

— Умение работать с ПК и знание офисных программ.

— Прием звонков: Осуществление приема и обработки входящих звонков, установление контакта с клиентами.

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о товарах или услугах, обработка запросов и решение проблем клиентов.

— Регистрация обращений: Ведение базы данных обращений, оформление отчетности по поступившим звонкам.

— Обработка заказов: Прием и оформление заказов, работа с адресной и платежной информацией.

— Слушание звонков: Участие в мониторинге качества обслуживания и анализе успешности общения с клиентами.

— Участие в обучении: Участие в тренингах и семинарах для повышения квалификации и улучшения навыков общения.

Оператор на телефоне ведет учет обращений и периодически предоставляет отчетность руководству о своей деятельности.

Оператор на телефоне имеет право:

— Запрашивать информацию о продуктах и услугах для обеспечения качественного обслуживания.

— Вносить предложения по улучшению работы службы поддержки.

Эффективность работы оператора оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов по итогам общений.

— Соблюдение стандартов обслуживания и качества обработки обращений.

— Количество успешно разрешенных ситуаций и закрытых обращений.

