Должностная инструкция оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов

Общие положения:

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов – это специалист, отвечающий за координацию и управление работой лифтового оборудования, реагирование на заявки пользователей и обеспечение эффективной работы системы лифтов.

— Среднее специальное или высшее образование в области сервиса, электроники или смежных дисциплин.

— Опыт работы диспетчером или в смежных областях не менее 1 года.

— Знание принципов работы лифтов и оборудования, используемого в лифтовой системе.

— Координация работы лифтов: Управление и оптимизация работы лифтового оборудования на основе поступающих вызовов и заявок от пользователей.

— Обработка заявок: Прием и обработка заявок на вызов лифта, обеспечение своевременного реагирования на вызовы.

— Мониторинг состояния оборудования: Контроль за работоспособностью лифтового оборудования, своевременное выявление и сообщение о неисправностях.

— Коммуникация с технической службой: Взаимодействие с техническими специалистами и ремонтными бригадами для оперативного устранения неисправностей и проведения профилактических работ.

— Ведение документации: Заполнение отчетности по выполненным заявкам, ведение журнала выхода оборудования из строя и выполненных работ.

— Соблюдение норм: Соблюдение норм безопасности и правил эксплуатации лифтового оборудования.

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов подготавливает отчеты о работе лифтовой системы, количестве обработанных заявок и состоянии оборудования для руководства.

Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов имеет право:

— Запрашивать информацию о состоянии лифтового оборудования и вводить изменения в работу диспетчерской системы.

— Вносить предложения по улучшению работы лифтов и повышения уровня сервиса.

Эффективность работы оператора по диспетчерскому обслуживанию лифтов оценивается по следующим критериям:

— Своевременность обработки заявок и эффективность реагирования на вызовы.

— Поддержание высокого уровня работы лифтового оборудования.

— Уровень удовлетворенности пользователей услугами лифта.

