Должностная инструкция оператора профессиональной уборки

Общие положения:

Оператор профессиональной уборки – это специалист, отвечающий за проведение генеральной и плановой уборки помещений, maintaining чистоты и порядка с использованием специализированного оборудования и моющих средств.

— Среднее образование, предпочтительно в сфере обслуживания или гостиничного дела.

— Опыт работы в сфере клининга не менее 1 года.

— Знание стандартов чистоты и санитарии.

— Проведение уборки: Выполнение ежедневной, еженедельной и генеральной уборки помещений, включая офисы, торговые площади, производственные и жилые помещения.

— Использование оборудования: Оперативное использование специализированного оборудования и моющих средств, соблюдение инструкций по их применению.

— Поддержка чистоты: Обеспечение поддержания чистоты в помещениях, включая уход за поверхностями, полами, окнами и санитарными узлами.

— Контроль за состоянием: Оценка состояния помещений и выявление участков, требующих дополнительного внимания или ремонта.

— Ведение документации: Ведение отчетности о выполненных работах и предоставление информации о состоянии уборки руководству.

— Соблюдение стандартов: Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, работа согласно установленным стандартам и регламентам.

Оператор профессиональной уборки подготавливает отчеты о проведенных работах и их результатах для руководства.

Оператор профессиональной уборки имеет право:

— Запрашивать необходимые моющие средства и оборудование для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов уборки и обслуживания.

Критерии эффективности Оператора профессиональной уборки:

Эффективность работы оператора профессиональной уборки оценивается по следующим критериям:

— Уровень чистоты и гигиеничности помещений.

— Соблюдение сроков выполнения уборки и качества выполнения задач.

— Уровень удовлетворенности клиентов и пользователей услуг.

