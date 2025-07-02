Должностные обязанности Оператор профессиональной уборки

Должностная инструкция оператора профессиональной уборки

Общие положения:
Оператор профессиональной уборки – это специалист, отвечающий за проведение генеральной и плановой уборки помещений, maintaining чистоты и порядка с использованием специализированного оборудования и моющих средств.

— Среднее образование, предпочтительно в сфере обслуживания или гостиничного дела.
— Опыт работы в сфере клининга не менее 1 года.
— Знание стандартов чистоты и санитарии.

— Проведение уборки: Выполнение ежедневной, еженедельной и генеральной уборки помещений, включая офисы, торговые площади, производственные и жилые помещения.

— Использование оборудования: Оперативное использование специализированного оборудования и моющих средств, соблюдение инструкций по их применению.

— Поддержка чистоты: Обеспечение поддержания чистоты в помещениях, включая уход за поверхностями, полами, окнами и санитарными узлами.

— Контроль за состоянием: Оценка состояния помещений и выявление участков, требующих дополнительного внимания или ремонта.

— Ведение документации: Ведение отчетности о выполненных работах и предоставление информации о состоянии уборки руководству.

— Соблюдение стандартов: Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, работа согласно установленным стандартам и регламентам.

Оператор профессиональной уборки подготавливает отчеты о проведенных работах и их результатах для руководства.

Оператор профессиональной уборки имеет право:

— Запрашивать необходимые моющие средства и оборудование для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов уборки и обслуживания.

Критерии эффективности Оператора профессиональной уборки:

Эффективность работы оператора профессиональной уборки оценивается по следующим критериям:

— Уровень чистоты и гигиеничности помещений.
— Соблюдение сроков выполнения уборки и качества выполнения задач.
— Уровень удовлетворенности клиентов и пользователей услуг.

Квалифицированный оператор профессиональной уборки играет важную роль в создании комфортной и безопасной окружающей среды. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных выполнять эту роль на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам оператора профессиональной уборки, который сможет эффективно поддерживать чистоту и порядок в помещениях.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который успешно справится со своими обязанностями и будет способствовать созданию благоприятной атмосферы в вашей организации. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу подбора кадров.

