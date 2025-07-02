Должностные обязанности Оператор станков с ЧПУ
Должностная инструкция оператора станков с ЧПУ
Общие положения:
Оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением) – это специалист, отвечающий за запуск, настройку и контроль работы станков, а также за выполнение высокоточных операций по обработке деталей.
Квалификационные требования:
— Среднее специальное или высшее образование в области машиностроения, механики или смежных дисциплин.
— Опыт работы на станках с ЧПУ не менее 2 лет.
— Знание основ программирования и механической обработки материалов.
— Настройка станков: Проведение настройки и калибровки оборудования перед началом работы, выбор режимов резания и инструментов.
— Запуск и контроль процесса: Запуск программы, наблюдение за процессом обработки, коррекция параметров в случае необходимости.
— Проверка качества: Осуществление контроля качества готовой продукции, измерение деталей с использованием контрольно-измерительных инструментов.
— Техническое обслуживание: Проведение регламентного и текущего обслуживания станков, выявление и устранение неисправностей.
— Документация: Ведение отчетности по выполненным работам, составление записей о производственном процессе.
— Соблюдение норм: Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, контроль за чистотой и порядком на рабочем месте.
Оператор станков с ЧПУ подготавливает отчеты о выполненных заданиях и состоянии оборудования для руководства.
Оператор станков с ЧПУ имеет право:
— Запрашивать необходимое оборудование и инструменты для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов обработки и модернизации оборудования.
Эффективность работы оператора станков с ЧПУ оценивается по следующим критериям:
— Количество правильно изготовленных деталей и соблюдение заданных tolerances.
— Своевременное выполнение производственных планов.
— Уровень брака и неисправностей в процессе обработки.
Квалифицированный оператор станков с ЧПУ является ключевым звеном в производственном процессе, обеспечивая высокую точность и качество изделий. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов в сфере сервисного обслуживания, способных выполнять эту роль на высоком уровне.
Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам оператора станков с ЧПУ, который сможет эффективно управлять производственным процессом и обеспечить высокое качество продукции.
Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который успешно справится со своими обязанностями и будет способствовать достижению производственных целей вашей компании. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.