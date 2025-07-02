Должностная инструкция оператора станков с ЧПУ

Общие положения:

Оператор станков с ЧПУ (числовым программным управлением) – это специалист, отвечающий за запуск, настройку и контроль работы станков, а также за выполнение высокоточных операций по обработке деталей.

Квалификационные требования:

— Среднее специальное или высшее образование в области машиностроения, механики или смежных дисциплин.

— Опыт работы на станках с ЧПУ не менее 2 лет.

— Знание основ программирования и механической обработки материалов.

— Настройка станков: Проведение настройки и калибровки оборудования перед началом работы, выбор режимов резания и инструментов.

— Запуск и контроль процесса: Запуск программы, наблюдение за процессом обработки, коррекция параметров в случае необходимости.

— Проверка качества: Осуществление контроля качества готовой продукции, измерение деталей с использованием контрольно-измерительных инструментов.

— Техническое обслуживание: Проведение регламентного и текущего обслуживания станков, выявление и устранение неисправностей.

— Документация: Ведение отчетности по выполненным работам, составление записей о производственном процессе.

— Соблюдение норм: Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, контроль за чистотой и порядком на рабочем месте.

Оператор станков с ЧПУ подготавливает отчеты о выполненных заданиях и состоянии оборудования для руководства.

Оператор станков с ЧПУ имеет право:

— Запрашивать необходимое оборудование и инструменты для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов обработки и модернизации оборудования.

Эффективность работы оператора станков с ЧПУ оценивается по следующим критериям:

— Количество правильно изготовленных деталей и соблюдение заданных tolerances.

— Своевременное выполнение производственных планов.

— Уровень брака и неисправностей в процессе обработки.

Квалифицированный оператор станков с ЧПУ является ключевым звеном в производственном процессе, обеспечивая высокую точность и качество изделий. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов в сфере сервисного обслуживания, способных выполнять эту роль на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам оператора станков с ЧПУ, который сможет эффективно управлять производственным процессом и обеспечить высокое качество продукции.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который успешно справится со своими обязанностями и будет способствовать достижению производственных целей вашей компании. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.