Должностная инструкция операционной медсестры

Общие положения:

Операционная медсестра – это медицинский работник, ответственный за подготовку и сопровождение пациентов во время хирургических вмешательств, а также за организацию работы в операционной.

— Высшее или среднее медицинское образование.

— Диспансерная подготовка и сертификат по специальности «Сестринское дело» или «Сестринское дело в анестезиологии и реанимации».

— Опыт работы в операционной не менее 2 лет.

— Подготовка к операции: Обеспечение стерильности операционного поля, подготовка инструментов, материалов и оборудования, необходимых для хирургического вмешательства.

— Поддержка хирурга: Ассистирование хирургическому персоналу во время операции, передача инструментов, контроль за состоянием пациента.

— Управление медикаментами: Подготовка и контроль за лекарственными средствами, применяемыми в ходе операции, их правильное распределение и учёт.

— Соблюдение инфекционного контроля: Обеспечение санитарных и гигиенических норм в операционной для предотвращения инфекционных осложнений.

— Документация: Ведение медицинской документации, учет операций и состояния пациентов, подготовка отчетности для медицинского учреждения.

— Работа с пациентами: Оказание помощи пациентам в период подготовки к операции и послеоперационном периоде, консультирование по вопросам здоровья.

Операционная медсестра ведет учет всех проводимых операций и ухода за пациентами, предоставляя отчеты руководству.

Операционная медсестра имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для выполнения своих обязанностей у других медицинских работников.

— Вносить предложения по улучшению работы операционного отделения.

Эффективность работы операционной медсестры оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи.

— Количество успешно проведенных операций и отсутствие послеоперационных осложнений.

— Соблюдение норм и стандартов в работе операционной.

