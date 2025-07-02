Должностные обязанности Операционной медсестры

Должностная инструкция операционной медсестры

Общие положения:
Операционная медсестра – это медицинский работник, ответственный за подготовку и сопровождение пациентов во время хирургических вмешательств, а также за организацию работы в операционной.

— Высшее или среднее медицинское образование.
— Диспансерная подготовка и сертификат по специальности «Сестринское дело» или «Сестринское дело в анестезиологии и реанимации».
— Опыт работы в операционной не менее 2 лет.

— Подготовка к операции: Обеспечение стерильности операционного поля, подготовка инструментов, материалов и оборудования, необходимых для хирургического вмешательства.

— Поддержка хирурга: Ассистирование хирургическому персоналу во время операции, передача инструментов, контроль за состоянием пациента.

— Управление медикаментами: Подготовка и контроль за лекарственными средствами, применяемыми в ходе операции, их правильное распределение и учёт.

— Соблюдение инфекционного контроля: Обеспечение санитарных и гигиенических норм в операционной для предотвращения инфекционных осложнений.

— Документация: Ведение медицинской документации, учет операций и состояния пациентов, подготовка отчетности для медицинского учреждения.

— Работа с пациентами: Оказание помощи пациентам в период подготовки к операции и послеоперационном периоде, консультирование по вопросам здоровья.

Операционная медсестра ведет учет всех проводимых операций и ухода за пациентами, предоставляя отчеты руководству.

Операционная медсестра имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для выполнения своих обязанностей у других медицинских работников.
— Вносить предложения по улучшению работы операционного отделения.

Эффективность работы операционной медсестры оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи.
— Количество успешно проведенных операций и отсутствие послеоперационных осложнений.
— Соблюдение норм и стандартов в работе операционной.

Квалифицированная операционная медсестра является важным звеном в команде хирургов и обеспечивает успешное проведение операций. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных выполнять эту роль на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашего медицинского учреждения, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам операционную медсестру, способную обеспечить высокие стандарты медицинского обслуживания.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень качества медицинских услуг. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

