Должностная инструкция организатора экскурсий

Общие положения:

Организатор экскурсий – это специалист, ответственный за планирование, координацию и проведение экскурсионных мероприятий, направленных на ознакомление гостей с культурными, историческими и природными достопримечательностями.

— Высшее образование (предпочтительно в области туризма, культурологии или географии).

— Опыт работы в сфере туризма или организации мероприятий не менее 1-2 лет.

— Знание иностранных языков будет преимуществом.

— Планирование экскурсий: Разработка маршрутов экскурсий, подбор тематики и определение целевой аудитории.

— Координация мероприятий: Организация всех этапов проведения экскурсий, включая транспорт, питание и размещение участников.

— Сопровождение экскурсий: Проведение экскурсий, предоставление информации о достопримечательностях и культурах, взаимодействие с участниками.

— Работа с партнерами: Сотрудничество с музеями, туристическими агентствами и другими организациями для обеспечения качественного проведения мероприятий.

— Рекламные материалы: Создание и распространение рекламных материалов, а также проведение маркетинговых исследований для привлечения клиентов.

— Обратная связь: Сбор отзывов от участников экскурсий для улучшения качества услуг и адаптации программ.

Организатор экскурсий ведет учет всех проведенных мероприятий и предоставляет отчеты о результатах работы руководству.

Организатор экскурсий имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для организации экскурсий у других подразделений.

— Вносить предложения по совершенствованию экскурсионных программ.

Эффективность работы организатора экскурсий оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности участников экскурсионных мероприятий.

— Количество проведенных экскурсий и их посещаемость.

— Качество подготовки и подачи информации.

