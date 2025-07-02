Должностные обязанности Организатор путешествий
Должностная инструкция организатора путешествий
Общие положения:
Организатор путешествий – это специалист, отвечающий за планирование, координацию и осуществление путешествий для клиентов, включая подбор маршрутов, организацию транспорта, размещения и досуга.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области туризма, гостиничного дела или смежных дисциплин.
— Опыт работы в туристической сфере не менее 2 лет.
— Знание иностранных языков и опыт работы с различными системами бронирования.
— Разработка маршрутов: Составление индивидуальных и групповых маршрутов в зависимости от интересов клиентов и бюджета.
— Координация поездок: Организация всех аспектов поездки, включая транспорт, гостиницы, экскурсии и дополнительные услуги (страхование, трансферы и пр.).
— Консультирование клиентов: Предоставление информации о странах, культурных особенностях, правилах и рекомендациях для путешествий.
— Подбор услуг: Сотрудничество с отелями, транспортными компаниями и экскурсионными службами для обеспечения оптимальных условий для клиентов.
— Маркетинг туристических предложений: Разработка рекламных материалов и участие в продвижении туров и услуг компании.
— Решение проблем: Быстрое реагирование на изменения в планах клиентов и решение возможных проблем во время поездок.
Организатор путешествий ведет учет всех организованных поездок и предоставляет отчеты о проделанной работе руководству.
Организатор путешествий имеет право:
— Запрашивать информацию и ресурсы для подготовки и организации путешествий у других подразделений.
— Вносить предложения по улучшению качества организуемых туров.
Эффективность работы организатора путешествий оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности клиентов качеством услуг и путешествий.
— Количество успешно организованных путешествий и повторных обращений клиентов.
— Экономия бюджета при планировании поездок.
