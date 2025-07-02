Должностная инструкция организатора путешествий

Общие положения:

Организатор путешествий – это специалист, отвечающий за планирование, координацию и осуществление путешествий для клиентов, включая подбор маршрутов, организацию транспорта, размещения и досуга.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области туризма, гостиничного дела или смежных дисциплин.

— Опыт работы в туристической сфере не менее 2 лет.

— Знание иностранных языков и опыт работы с различными системами бронирования.

— Разработка маршрутов: Составление индивидуальных и групповых маршрутов в зависимости от интересов клиентов и бюджета.

— Координация поездок: Организация всех аспектов поездки, включая транспорт, гостиницы, экскурсии и дополнительные услуги (страхование, трансферы и пр.).

— Консультирование клиентов: Предоставление информации о странах, культурных особенностях, правилах и рекомендациях для путешествий.

— Подбор услуг: Сотрудничество с отелями, транспортными компаниями и экскурсионными службами для обеспечения оптимальных условий для клиентов.

— Маркетинг туристических предложений: Разработка рекламных материалов и участие в продвижении туров и услуг компании.

— Решение проблем: Быстрое реагирование на изменения в планах клиентов и решение возможных проблем во время поездок.

Организатор путешествий ведет учет всех организованных поездок и предоставляет отчеты о проделанной работе руководству.

Организатор путешествий имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы для подготовки и организации путешествий у других подразделений.

— Вносить предложения по улучшению качества организуемых туров.

Эффективность работы организатора путешествий оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов качеством услуг и путешествий.

— Количество успешно организованных путешествий и повторных обращений клиентов.

— Экономия бюджета при планировании поездок.

Квалифицированный организатор путешествий играет ключевую роль в создании уникальных и комфортных путешествий для клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных организовать поездки на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам организатора путешествий, который сможет создать интересные и запоминающиеся маршруты.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного организатора путешествий, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень удовлетворенности клиентов. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.