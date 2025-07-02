Должностные обязанности Оценщик

Должностная инструкция оценщика

Общие положения:
Оценщик – это специалист, который проводит оценку имущества, включая недвижимость, движимое имущество, интеллектуальные права и другие активы, определяя их рыночную стоимость.

— Высшее образование в области экономики, финансов, права или смежных дисциплин.
— Опыт работы в сфере оценки не менее 2 лет.
— Наличие профессионального сертификата оценщика.

— Проведение оценки: Оценка различных объектов, таких как недвижимость, автомобили, оборудование и интеллектуальные активы, с использованием различных методов: доходного, сравнительного и затратного.

— Анализ данных: Сбор и анализ информации о рыночной ситуации, состояниях оцениваемого имущества, аналогах для обоснования стоимости.

— Составление отчетов: Подготовка отчетов по результатам оценки, в которых представлено обоснование стоимости и рекомендации для клиентов.

— Консультирование клиентов: Предоставление консультационных услуг по вопросам оценки, купли-продажи, использования и управления активами.

— Соблюдение стандартов: Работа в соответствии с законодательством и профессиональными стандартами в области оценки.

— Взаимодействие со специалистами: Сотрудничество с юристами, аудиторами и другими экспертами для обеспечения полноты и объективности оценок.

Оценщик подготавливает и представляет отчеты о проведенных оценках клиентам, компаниям или государственным органам.

Оценщик имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и документацию для адекватной оценки.
— Вносить свои рекомендации по управлению, использованию и улучшению стоимости активов.

Эффективность работы оценщика оценивается по следующим критериям:

— Точность и обоснованность осуществленной оценки.
— Качество подготовленных отчетов и клиентских рекомендаций.
— Уровень удовлетворенности клиентов и успешность сделок, основанных на оценке.

Квалифицированный оценщик является ключевым специалистом в процессе оценки имущества и его стоимости. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору профессионалов, способных удовлетворить ваши требования в этой области.

Мы изучаем потребности вашей компании, формируем критерии для кандидатов и находим квалифицированных специалистов с необходимыми навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам высококлассного оценщика, способного выполнить все задачи на высоком уровне.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который успешно справится со своими обязанностями по оценке и поддержит развитие вашего бизнеса путем эффективного управления активами. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

