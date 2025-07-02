Должностная инструкция оценщика (эксперта по оценке имущества)

Общие положения:

Оценщик (эксперт по оценке имущества) – это специалист, ответственный за определение рыночной стоимости различных объектов недвижимости, движимого имущества и иных активов с использованием установленных методик оценки.

— Высшее образование в области экономики, финансов или юриспруденции.

— Опыт работы в оценке имущества не менее 2 лет.

— Сертификаты, подтверждающие квалификацию оценщика.

— Оценка имущества: Проведение оценки объектов недвижимости, оборудования, транспортных средств и других активов с использованием подходящих методов: доходного, сравнительного и затратного.

— Сбор данных: Исследование и анализ информации о состоянии имущества, рыночных условиях и аналогичных сделках для обоснования проведенной оценки.

— Подготовка отчетов: Составление подробных отчетов о результатах оценки, включая обоснование стоимости, рыночные аналоги и рекомендации для клиента.

— Консультирование клиентов: Предоставление консультаций по вопросам, связанным с оценкой имущества и его дальнейшим использованием, куплей-продажей или кредитованием.

— Соблюдение норм: Выполнение требований законодательства и профессиональных стандартов при проведении оценок и составлении отчетов.

— Взаимодействие с другими специалистами: Сотрудничество с юристами, нотариусами и другими экспертами для получения дополнительной информации и поддержки в процессе оценки.

Отчетность:

Оценщик подготавливает отчеты о проведенных оценках, представляя их клиентам или руководству.

Оценщик (эксперт по оценке имущества) имеет право:

— Запрашивать необходимую документацию и информацию для качественной оценки.

— Вносить предложения по улучшению управления имуществом и повышению его стоимости.

Эффективность работы оценщика оценивается по следующим критериям:

— Точность и тщательность проведенной оценки.

— Качество и обоснованность составляемых отчетов и рекомендаций.

— Уровень удовлетворенности клиентов услугами.

Квалифицированный оценщик (эксперт по оценке имущества) играет значимую роль в процессе определения стоимости активов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных выполнять эту важную функцию на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам опытного оценщика, который сможет объективно и точно оценить ваше имущество.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который успешно справится с задачами оценки и будет способствовать правильному управлению вашими активами. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.