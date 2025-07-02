Должностная инструкция оценщика интеллектуальной собственности

Общие положения:

Оценщик интеллектуальной собственности – это специалист, ответственный за оценку стоимости объектов интеллектуальной собственности, таких как патенты, авторские права, товарные знаки и другие нематериальные активы.

— Высшее образование в области права, экономики или смежных дисциплин.

— Опыт работы в оценке или праве интеллектуальной собственности не менее 2 лет.

— Знание законодательства об интеллектуальной собственности и методов оценки.

— Оценка активов: Проведение комплексной оценки объектов интеллектуальной собственности с использованием различных методов оценки, включая доходный, сравнительный и затратный подходы.

— Анализ рынка: Исследование рынка и анализ сопоставимых сделок в области интеллектуальной собственности для определения рыночной стоимости активов.

— Подготовка отчетов: Составление детализированных отчетов о результатах оценки, обосновании стоимости и рекомендаций по управлению интеллектуальными активами.

— Консультирование клиентов: Предоставление консультационных услуг клиентам по вопросам управления, защиты и использования интеллектуальной собственности.

— Соблюдение стандартов: Соответствие профессиональным стандартам и требованиям законодательства при проведении оценок и составлении отчетов.

— Взаимодействие с экспертами: Сотрудничество с юристами, патентными поверенными и другими специалистами для получения необходимой информации и поддержки в процессе оценки.

Оценщик интеллектуальной собственности подготавливает отчеты о проведенных оценках и их результатах для руководства или клиентов.

Оценщик интеллектуальной собственности имеет право:

— Запрашивать информацию и документацию, необходимую для проведения оценки.

— Вносить рекомендации по улучшению управления и защиты интеллектуальной собственности.

Эффективность работы оценщика интеллектуальной собственности оценивается по следующим критериям:

— Точность и обоснованность проведенных оценок.

— Качество составляемых отчетов и рекомендаций.

— Уровень удовлетворенности клиентов предоставляемыми услугами.

