Должностные обязанности Ответственный секретарь
Должностная инструкция ответственного секретаря
Общие положения:
Ответственный секретарь – это ключевой сотрудник, отвечающий за организацию работы руководителя и координацию административных процессов, а также за взаимодействие с внутренними и внешними партнерами.
— Высшее образование или среднее профессиональное образование в сфере управления или администрирования.
— Опыт работы в административной или секретарской сфере (желателен).
— Знание основ делопроизводства и ведения документации.
— Поддержка руководителя: Организация рабочего времени и расписания руководителя, координация встреч и мероприятий.
— Управление документацией: Ведение и учет всей входящей и исходящей документации, подготовка отчетов и справок.
— Коммуникация: Взаимодействие с сотрудниками, клиентами и партнерами, предоставление информации и решение возникающих вопросов.
— Организация встреч: Подготовка и проведение встреч, оформление протоколов и отчетов.
— Тайм-менеджмент: Контроль за соблюдением сроков выполнения задач и проектов.
— Внесение предложений: Участие в разработке и внедрении внутренних процедур и стандартов.
Ответственный секретарь составляет отчеты о выполненных задачах, ведет записи по итогам встреч и предоставляет информацию о текущем состоянии дел.
Ответственный секретарь имеет право:
— Запрашивать информацию у сотрудников и руководства для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса и повышению эффективности работы.
Эффективность работы ответственного секретаря оценивается по следующим критериям:
— Качество организации рабочего процесса руководителя.
— Ведение документации и соблюдение сроков.
— Уровень взаимодействия с коллегами и внешними партнерами.
