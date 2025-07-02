Должностная инструкция ответственного секретаря

Общие положения:

Ответственный секретарь – это ключевой сотрудник, отвечающий за организацию работы руководителя и координацию административных процессов, а также за взаимодействие с внутренними и внешними партнерами.

— Высшее образование или среднее профессиональное образование в сфере управления или администрирования.

— Опыт работы в административной или секретарской сфере (желателен).

— Знание основ делопроизводства и ведения документации.

— Поддержка руководителя: Организация рабочего времени и расписания руководителя, координация встреч и мероприятий.

— Управление документацией: Ведение и учет всей входящей и исходящей документации, подготовка отчетов и справок.

— Коммуникация: Взаимодействие с сотрудниками, клиентами и партнерами, предоставление информации и решение возникающих вопросов.

— Организация встреч: Подготовка и проведение встреч, оформление протоколов и отчетов.

— Тайм-менеджмент: Контроль за соблюдением сроков выполнения задач и проектов.

— Внесение предложений: Участие в разработке и внедрении внутренних процедур и стандартов.

Ответственный секретарь составляет отчеты о выполненных задачах, ведет записи по итогам встреч и предоставляет информацию о текущем состоянии дел.

Ответственный секретарь имеет право:

— Запрашивать информацию у сотрудников и руководства для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса и повышению эффективности работы.

Эффективность работы ответственного секретаря оценивается по следующим критериям:

— Качество организации рабочего процесса руководителя.

— Ведение документации и соблюдение сроков.

— Уровень взаимодействия с коллегами и внешними партнерами.

