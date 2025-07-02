Должностные обязанности Ответственный за работу с кадрами
Должностная инструкция ответственного за работу с кадрами
Общие положения:
Ответственный за работу с кадрами – это специалист, отвечающий за управление и координацию кадровых процессов в организации, включая набор, адаптацию, обучение и развитие сотрудников.
— Высшее образование в области управления персоналом, психологии или социологии.
— Опыт работы в сфере HR не менее 2 лет.
— Знание трудового законодательства и методов оценки персонала.
— Подбор персонала: Организация процессов найма: составление вакансий, проведение собеседований и отбор кандидатов.
— Адаптация новых сотрудников: Разработка программ ввода в должность и ознакомления новых работников с корпоративной культурой.
— Обучение и развитие: Идентификация потребностей в обучении, организация тренингов и программ повышения квалификации.
— Управление кадровыми документами: Ведение учета рабочего времени, соблюдение требований к оформлению трудовых книжек и других документов.
— Мониторинг сотрудников: Оценка эффективности работы персонала, участие в проведении аттестаций и анкетирований.
— Консультирование: Предоставление консультаций сотрудникам по вопросам трудовых отношений, прав и обязанностей на рабочем месте.
Ответственный за работу с кадрами ведет учет всех кадровых действий и предоставляет отчетность о выполненных задачах руководству.
Специалист имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей от других подразделений.
— Вносить предложения по улучшению кадровой политики компании.
Эффективность работы ответственного за работу с кадрами оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности сотрудников условиями труда.
— Эффективность подбора и соблюдения кадровых процедур.
— Процент успешных адаптаций новых сотрудников.
