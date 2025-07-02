Должностная инструкция педагога-организатора

Общие положения:

Педагог-организатор отвечает за планирование, организацию и проведение образовательных и внеучебных мероприятий, способствующих развитию учащихся и созданию активной образовательной среды.

— Высшее образование в области педагогики, социальной работы или управления образованием.

— Опыт работы в образовательной сфере не менее 2 лет.

— Знание методик организации мероприятий и работы с детьми и подростками.

— Умение эффективно управлять групповой динамикой и принимать решения.

— Организация мероприятий: Планирование и проведение различных образовательных и культурных мероприятий, включая праздники, конкурсы, мастер-классы и занятия.

— Координация работы: Согласование задач с педагогами, родителями и другими организаторами для успешного проведения мероприятий.

— Создание программ: Разработка и внедрение программ и проектов, направленных на развитие социально значимых навыков у учащихся.

— Мониторинг: Оценка и анализ эффективности проведенных мероприятий, выявление потребностей учащихся и родителей.

— Поддержка инициатив: Стимулирование ученического самоуправления и поддержка инициатив учащихся в организации своего досуга.

— Обучение: Проведение тренингов и обучающих сессий для учителей и учеников по вопросам организации мероприятий.

Педагог-организатор обязан вести документацию об организованных мероприятиях и составлять отчеты о результатах своей работы и полученных отзывах.

Педагог-организатор имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для организации мероприятий.

— Вносить предложения по улучшению организации учебного и внеучебного процессов.

Эффективность работы педагога-организатора оценивается по следующим критериям:

— Уровень участия учащихся в мероприятиях.

— Обратная связь от участников и родителей.

— Качество и разнообразие организованных мероприятий.

Квалифицированный педагог-организатор является ключевым специалистом в создании активной и динамичной образовательной среды. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, готовых вести организацию и проведение увлекательных и развивающих мероприятий.

Мы внимательно анализируем требования вашей образовательной организации, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда нацелена на выявление педагогов-организаторов, которые могут реализовать творческий потенциал учащихся и создать атмосферу вовлеченности.

Педагог-организатор, которого мы предложим, станет надежным помощником в организации образовательного процесса и развитии детской инициативы. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового сделать обучение интересным и разнообразным, способствуя успеху ваших учеников. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.