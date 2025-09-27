Общие положения Пекаря‑кондитера

Пекарь‑кондитер — специалист хлебопекарного и кондитерского производства, ответственный за приготовление теста, выпечку хлебобулочных изделий, тортов и кондитерских изделий, декорирование и соблюдение рецептур. Обеспечивает стабильное качество продукции, соблюдение санитарно‑гигиенических норм (HACCP), технологических карт и производственных графиков. Действует в соответствии с производственными регламентами, инструкциями по технике безопасности и указаниями руководителя смены или начальника производства.

Квалификационные требования Пекаря‑кондитера

Профильное среднее профессиональное или высшее образование (пекарь, кондитер, повар‑кондитер) или подтверждённый опыт работы.

Опыт работы на производстве или в пекарне/кондитерской от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание рецептур, технологических карт, режимов брожения и выпечки, основ кондитерских техник (кремы, глазури, декорирование).

Навыки работы с профессиональным оборудованием: печи, тестомесы, расстоечные шкафы, шпатели, миксеры.

Понимание принципов хранения сырья, сроков годности, маркировки и контроля качества продукции.

Знание требований HACCP, правил санитарии и гигиены пищевого производства.

Умение читать технологическую документацию, рассчитывать весовые нормы и выход продукции.

Точность, аккуратность, высокая производственная дисциплина и стрессоустойчивость.

Рекомендуется владение базовыми навыками художественного декора тортов и работы с мастикой (для позиций с кондитерской специализацией).

Должностные обязанности Пекаря‑кондитера

Приготовление и замес теста согласно технологическим картам, контроль параметров (влажность, кислотность, температура).

Формовка изделий, контроль дозировки ингредиентов и веса порций.

Управление процессом брожения, расстойки и выпечки; настройка режимов печей и оборудования.

Приготовление кондитерских полуфабрикатов: кремы, начинки, глазури, ганаши; декорирование тортов и десертов.

Контроль качества готовой продукции: внешний вид, вкус, текстура, пищевые показатели и соответствие стандартам.

Соблюдение правил санитарии и гигиены: уборка рабочих мест, мытьё инвентаря, соблюдение правил личной гигиены.

Ведение производственной документации: журналы замесов, брак‑карт, листы контроля качества.

Участие в приёме сырья — визуальная и документальная проверка качества, маркировки и сроков годности.

Обслуживание и базовая профилактика оборудования; информирование сервисной службы о неисправностях.

Соблюдение техники безопасности, правил хранения сырья и готовой продукции.

Участие в разработке новых рецептур, тестировании и внедрении технологических улучшений.

Обучение и наставничество младшего персонала при необходимости.

Отчетность Пекаря‑кондитера

Пекарь‑кондитер подотчётен мастеру смены, начальнику производства или технологу и предоставляет:

ежедневные сменные отчёты по объёму выпечки и выхода продукции;

журналы замесов, брак‑листов и контрольные записи по HACCP;

уведомления о несоответствиях сырья и браке продукции;

предложения по улучшению рецептур и производственных процессов по запросу.

Права Пекаря‑кондитера

Запрашивать у технолога и руководства информацию о рецептурах, нормах и графиках производства.

Предлагать изменения в технологических картах для улучшения качества и оптимизации затрат.

Отказывать в выпуске продукции при выявлении критических несоответствий по качеству или санитарии и немедленно информировать руководство.

Пользоваться служебным оборудованием и расходными материалами в рамках производственных норм.

Участвовать в тестовых запусках новых рецептур и в комиссиях по оценке качества.

Критерии эффективности и ответственность Пекаря‑кондитера

Основные KPI: соблюдение выхода продукции по рецептуре, процент брака, соблюдение графика производства, соблюдение санитарных норм.

Примеры целевых значений: Процент брака продукции (год/смена) — ≤ 1–3% (в зависимости от сложности изделий); Соответствие выхода продукции по рецептуре — ≥ 98%; Соблюдение стандартов HACCP и санитарных проверок — 100%; Своевременность выполнения производственных планов — ≥ 95%.

Пекарь‑кондитер несёт ответственность за качество выпускаемой продукции, соблюдение рецептур, гигиенических и технических требований. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно регламенту предприятия.

