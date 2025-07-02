Должностная инструкция персонального ассистента коммерческого директора

Общие положения:

Персональный ассистент коммерческого директора является ключевым специалистом, обеспечивающим эффективное управление рабочим временем и административную поддержку коммерческого директора.

— Высшее образование (предпочтительно в области бизнеса, экономики или управления).

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

— Отличные организационные и коммуникативные навыки.

— Уверенное владение компьютером и офисными программами.

— Координация расписания: Организация встреч, переговоров и деловых поездок коммерческого директора, планирование встреч с клиентами и партнерами.

— Документооборот: Подготовка и обработка документов, ведение отчетности, составление протоколов встреч.

— Исследование информации: Сбор и анализ данных, подготовка аналитических справок по запросу коммерческого директора.

— Поддержка на встречах: Обеспечение необходимыми материалами, ведение заметок и протоколов, координация логистики встреч.

— Контроль задач: Следить за выполнением поручений коммерческого директора, напоминать о сроках и важнейших мероприятиях.

— Общение с партнерами: Взаимодействие с клиентами и подрядчиками, решение текущих вопросов в рамках полномочий.

Персональный ассистент обязан регулярно информировать коммерческого директора о выполнении задач, сроках и текущем состоянии дел.

Персональный ассистент имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимую для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по оптимизации работы и улучшению работы отдела.

Эффективность работы персонального ассистента оценивается по следующим критериям:

— Уровень организованности рабочего процесса.

— Скорость реагирования на запросы коммерческого директора.

— Качество подготовленных материалов и документации.

