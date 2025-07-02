Должностные обязанности Персональный ассистент коммерческого директора
Должностная инструкция персонального ассистента коммерческого директора
Общие положения:
Персональный ассистент коммерческого директора является ключевым специалистом, обеспечивающим эффективное управление рабочим временем и административную поддержку коммерческого директора.
— Высшее образование (предпочтительно в области бизнеса, экономики или управления).
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Отличные организационные и коммуникативные навыки.
— Уверенное владение компьютером и офисными программами.
— Координация расписания: Организация встреч, переговоров и деловых поездок коммерческого директора, планирование встреч с клиентами и партнерами.
— Документооборот: Подготовка и обработка документов, ведение отчетности, составление протоколов встреч.
— Исследование информации: Сбор и анализ данных, подготовка аналитических справок по запросу коммерческого директора.
— Поддержка на встречах: Обеспечение необходимыми материалами, ведение заметок и протоколов, координация логистики встреч.
— Контроль задач: Следить за выполнением поручений коммерческого директора, напоминать о сроках и важнейших мероприятиях.
— Общение с партнерами: Взаимодействие с клиентами и подрядчиками, решение текущих вопросов в рамках полномочий.
Персональный ассистент обязан регулярно информировать коммерческого директора о выполнении задач, сроках и текущем состоянии дел.
Персональный ассистент имеет право:
— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимую для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по оптимизации работы и улучшению работы отдела.
Эффективность работы персонального ассистента оценивается по следующим критериям:
— Уровень организованности рабочего процесса.
— Скорость реагирования на запросы коммерческого директора.
— Качество подготовленных материалов и документации.
Квалифицированный персональный ассистент коммерческого директора — это ключевой специалист для обеспечения эффективной работы и достижения бизнес-целей.
Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении ассистентов, которые способны обеспечить высокую эффективность и надежность в ежедневных операциях.
Персональный ассистент коммерческого директора, которого мы предложим, станет надежным помощником в управлении рабочими процессами и достижении целей вашего бизнеса. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового брать на себя ответственность и обеспечивать выполнение задач. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.