Должностная инструкция помощника бухгалтера

Общие положения:

Помощник бухгалтера – это специалист, который поддерживает работу бухгалтерского отдела, выполняя вспомогательные задачи и обеспечивая точность учета финансовых операций.

— Среднее или высшее образование в области бухгалтерии, финансов или экономики.

— Опыт работы в бухгалтерии является преимуществом.

— Знание основ бухгалтерского учета и налогового законодательства.

— Ведение документации: Участвовать в оформлении и обработке первичных бухгалтерских документов, таких как счета-фактуры, акты выполненных работ и накладные.

— Обработка данных: Проводить ввод данных в бухгалтерскую систему и контролировать их точность.

— Подготовка отчетов: Помогать в подготовке внутренней отчетности, а также отчетов для налоговых органов и других регулирующих структур.

— Работа с платежами: Контролировать оплату счетов, подготовка платежных поручений и ведение учета расчетов с контрагентами.

— Поддержка учетных процессов: Участвовать в проведении инвентаризаций и проверок, обеспечивая соответствие учетных данных фактическим остаткам.

— Консультации: Предоставлять информацию и консультации по вопросам, связанным с финансовым учетом и отчетностью.

Помощник бухгалтера ведет записи о выполненных задачах и составляет отчеты о проделанной работе.

Помощник бухгалтера имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению бухгалтерских процессов.

Эффективность работы помощника бухгалтера оценивается по следующим критериям:

— Точность и своевременность обработки бухгалтерских документов.

— Уровень подготовки отчетности и ее соответствие требованиям.

— Степень взаимодействия с другими сотрудниками бухгалтерии и отделами.

