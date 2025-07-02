Должностные обязанности Помощник бухгалтера

Должностная инструкция помощника бухгалтера

Общие положения:
 Помощник бухгалтера – это специалист, который поддерживает работу бухгалтерского отдела, выполняя вспомогательные задачи и обеспечивая точность учета финансовых операций.

— Среднее или высшее образование в области бухгалтерии, финансов или экономики.
 — Опыт работы в бухгалтерии является преимуществом.
 — Знание основ бухгалтерского учета и налогового законодательства.

— Ведение документации: Участвовать в оформлении и обработке первичных бухгалтерских документов, таких как счета-фактуры, акты выполненных работ и накладные.

— Обработка данных: Проводить ввод данных в бухгалтерскую систему и контролировать их точность.

— Подготовка отчетов: Помогать в подготовке внутренней отчетности, а также отчетов для налоговых органов и других регулирующих структур.

— Работа с платежами: Контролировать оплату счетов, подготовка платежных поручений и ведение учета расчетов с контрагентами.

— Поддержка учетных процессов: Участвовать в проведении инвентаризаций и проверок, обеспечивая соответствие учетных данных фактическим остаткам.

— Консультации: Предоставлять информацию и консультации по вопросам, связанным с финансовым учетом и отчетностью.

Помощник бухгалтера ведет записи о выполненных задачах и составляет отчеты о проделанной работе.

Помощник бухгалтера имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.
 — Вносить предложения по улучшению бухгалтерских процессов.

Эффективность работы помощника бухгалтера оценивается по следующим критериям:

— Точность и своевременность обработки бухгалтерских документов.
 — Уровень подготовки отчетности и ее соответствие требованиям.
 — Степень взаимодействия с другими сотрудниками бухгалтерии и отделами.

Квалифицированный помощник бухгалтера играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы бухгалтерского учета и финансовых операций. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору персонала в отдел бухгалтерии, готовых оказать профессиональную поддержку в бухгалтерии.

Мы внимательно изучаем требования вашего предприятия, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, обладающих необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника бухгалтера, который обеспечит точность и надежность бухгалтерского учета.

Помощник, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в обработке данных и улучшении процессов бухгалтерии. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет вам оптимизировать учетные процессы и повысить их качество. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора бухгалтеров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить