Должностная инструкция помощника бурильщика

Общие положения:

Помощник бурильщика – это специалист, который поддерживает буровую команду в процессе бурения скважин, обеспечивая эффективную работу оборудования и безопасность на площадке.

— Среднее специальное или высшее образование в области горного дела, нефтегазового или смежных направлений.

— Опыт работы на буровой платформе или в области нефтегазодобычи является преимуществом.

— Знание основ техники безопасности и принципов работы бурового оборудования.

— Поддержка бурения: Помогать бурильщику в процессе бурения, включая подготовку и установку оборудования.

— Контроль за оборудованием: Участвовать в мониторинге состояния бурового оборудования и инструмента, обеспечивая их исправность.

— Погрузка и разгрузка: Помогать в погрузке и разгрузке материалов и оборудования, необходимых для бурения.

— Подготовка площадки: Участвовать в подготовке буровой площадки, включая очистку и обустройство.

— Операции по обслуживанию: Выполнять регулярное техническое обслуживание бурового оборудования и проводить его очистку.

— Документирование: Вести записи о проведенных работах, состоянии оборудования и расходных материалах.

Помощник бурильщика ведет записи о выполненных задачах и составляет отчеты о работах на буровой площадке.

Помощник бурильщика имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и материалы для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса на буровой площадке.

Эффективность работы помощника бурильщика оценивается по следующим критериям:

— Своевременность и качество выполнения задач на буровой площадке.

— Соблюдение техники безопасности и стандартов работы.

— Уровень коммуникации и взаимодействия с членами буровой команды.

