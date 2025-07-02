Должностные обязанности Помощник бурильщика
Должностная инструкция помощника бурильщика
Общие положения:
Помощник бурильщика – это специалист, который поддерживает буровую команду в процессе бурения скважин, обеспечивая эффективную работу оборудования и безопасность на площадке.
— Среднее специальное или высшее образование в области горного дела, нефтегазового или смежных направлений.
— Опыт работы на буровой платформе или в области нефтегазодобычи является преимуществом.
— Знание основ техники безопасности и принципов работы бурового оборудования.
— Поддержка бурения: Помогать бурильщику в процессе бурения, включая подготовку и установку оборудования.
— Контроль за оборудованием: Участвовать в мониторинге состояния бурового оборудования и инструмента, обеспечивая их исправность.
— Погрузка и разгрузка: Помогать в погрузке и разгрузке материалов и оборудования, необходимых для бурения.
— Подготовка площадки: Участвовать в подготовке буровой площадки, включая очистку и обустройство.
— Операции по обслуживанию: Выполнять регулярное техническое обслуживание бурового оборудования и проводить его очистку.
— Документирование: Вести записи о проведенных работах, состоянии оборудования и расходных материалах.
Помощник бурильщика ведет записи о выполненных задачах и составляет отчеты о работах на буровой площадке.
Помощник бурильщика имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию и материалы для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса на буровой площадке.
Эффективность работы помощника бурильщика оценивается по следующим критериям:
— Своевременность и качество выполнения задач на буровой площадке.
— Соблюдение техники безопасности и стандартов работы.
— Уровень коммуникации и взаимодействия с членами буровой команды.
