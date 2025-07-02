Должностные обязанности Помощник бурильщика

Должностная инструкция помощника бурильщика

Общие положения:
Помощник бурильщика – это специалист, который поддерживает буровую команду в процессе бурения скважин, обеспечивая эффективную работу оборудования и безопасность на площадке.

— Среднее специальное или высшее образование в области горного дела, нефтегазового или смежных направлений.
— Опыт работы на буровой платформе или в области нефтегазодобычи является преимуществом.
— Знание основ техники безопасности и принципов работы бурового оборудования.

— Поддержка бурения: Помогать бурильщику в процессе бурения, включая подготовку и установку оборудования.

— Контроль за оборудованием: Участвовать в мониторинге состояния бурового оборудования и инструмента, обеспечивая их исправность.

— Погрузка и разгрузка: Помогать в погрузке и разгрузке материалов и оборудования, необходимых для бурения.

— Подготовка площадки: Участвовать в подготовке буровой площадки, включая очистку и обустройство.

— Операции по обслуживанию: Выполнять регулярное техническое обслуживание бурового оборудования и проводить его очистку.

— Документирование: Вести записи о проведенных работах, состоянии оборудования и расходных материалах.

Помощник бурильщика ведет записи о выполненных задачах и составляет отчеты о работах на буровой площадке.

Помощник бурильщика имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и материалы для выполнения своих задач.
— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса на буровой площадке.

Эффективность работы помощника бурильщика оценивается по следующим критериям:

— Своевременность и качество выполнения задач на буровой площадке.
— Соблюдение техники безопасности и стандартов работы.
— Уровень коммуникации и взаимодействия с членами буровой команды.

Квалифицированный помощник бурильщика играет важную роль в успешном проведении буровых работ и обеспечении безопасности на площадке. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников, готовых оказать профессиональную поддержку на буровых участках.

Мы тщательно изучаем требования вашего предприятия, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника бурильщика, который обеспечит надежность и эффективность буровых операций.

Помощник, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в процессе бурения и поддержании оборудования в исправном состоянии. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста в сфере добывающей отрасли, который поможет оптимизировать рабочие процессы на буровой площадке. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить