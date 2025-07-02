Должностные обязанности Помощник директора предприятия по социальным вопросам

Должностная инструкция помощника директора предприятия по социальным вопросам

Общие положения:
Помощник директора предприятия по социальным вопросам – это специалист, который поддерживает инициативы по улучшению социального климата в компании и способствует развитию корпоративной социальной ответственности.

— Высшее образование в области социологии, психологии, управления или смежных областях.
— Опыт работы в области управления персоналом или социальных вопросов является преимуществом.
— Знание законодательства в области трудовых отношений и социальной политики.

— Организация социальных программ: Разрабатывать и реализовывать программы, направленные на улучшение социального благополучия сотрудников и их семей.

— Анализ потребностей: Проводить анализ потребностей сотрудников в социальных услугах и инициативах.

— Взаимодействие с сотрудниками: Устанавливать и поддерживать связь с сотрудниками, слушать их мнения и предлагать решения по социальным вопросам.

— Участие в мероприятиях: Организовывать корпоративные мероприятия, направленные на сплочение коллектива и улучшение социального климата в компании.

— Поддержка инициатив: Способствовать внедрению инициатив по корпоративной социальной ответственности, включая благотворительные проекты и добровольную деятельность.

— Подготовка отчетов: Составлять отчеты и аналитические материалы по социальным вопросам, готовить предложения для руководства.

Помощник директора предприятия по социальным вопросам ведет записи о проведенных мероприятиях и составляет отчеты о выполнении программ.

Помощник директора предприятия по социальным вопросам имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для работы.
— Вносить предложения по улучшению социальных инициатив и политики компании.

Эффективность работы помощника директора по социальным вопросам оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности сотрудников социальными услугами.
— Количество реализованных программ и мероприятий.
— Влияние на корпоративную культуру и сплоченность команды.

Квалифицированный помощник директора предприятия по социальным вопросам играет важную роль в создании комфортной и поддерживающей рабочей среды. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников, готовых оказать профессиональную поддержку в области социальных инициатив.

Мы внимательно изучаем требования вашего предприятия, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, обладающих необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника директора по социальным вопросам, который поможет укрепить социальные связи и создать положительный климат в коллективе.

Помощник, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в развитии социальных инициатив и поддержании корпоративной культуры. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет укрепить социальную политику вашей компании. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

