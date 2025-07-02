Должностная инструкция помощника директора предприятия по социальным вопросам

Общие положения:

Помощник директора предприятия по социальным вопросам – это специалист, который поддерживает инициативы по улучшению социального климата в компании и способствует развитию корпоративной социальной ответственности.

— Высшее образование в области социологии, психологии, управления или смежных областях.

— Опыт работы в области управления персоналом или социальных вопросов является преимуществом.

— Знание законодательства в области трудовых отношений и социальной политики.

Должностные обязанности Помощника директора предприятия по социальным вопросам:

— Организация социальных программ: Разрабатывать и реализовывать программы, направленные на улучшение социального благополучия сотрудников и их семей.

— Анализ потребностей: Проводить анализ потребностей сотрудников в социальных услугах и инициативах.

— Взаимодействие с сотрудниками: Устанавливать и поддерживать связь с сотрудниками, слушать их мнения и предлагать решения по социальным вопросам.

— Участие в мероприятиях: Организовывать корпоративные мероприятия, направленные на сплочение коллектива и улучшение социального климата в компании.

— Поддержка инициатив: Способствовать внедрению инициатив по корпоративной социальной ответственности, включая благотворительные проекты и добровольную деятельность.

— Подготовка отчетов: Составлять отчеты и аналитические материалы по социальным вопросам, готовить предложения для руководства.

Помощник директора предприятия по социальным вопросам ведет записи о проведенных мероприятиях и составляет отчеты о выполнении программ.

Помощник директора предприятия по социальным вопросам имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для работы.

— Вносить предложения по улучшению социальных инициатив и политики компании.

Эффективность работы помощника директора по социальным вопросам оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности сотрудников социальными услугами.

— Количество реализованных программ и мероприятий.

— Влияние на корпоративную культуру и сплоченность команды.

