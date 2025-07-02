Должностная инструкция помощника коммерческого директора

Общие положения:

Помощник коммерческого директора – это специалист, который поддерживает коммерческого директора в управлении продажами и развитием бизнеса, обеспечивая высокую эффективность процессов.

— Высшее образование в области экономики, менеджмента или маркетинга.

— Опыт работы в сфере продаж или коммерции желателен, но не обязателен для начинающих.

— Знание основ бизнес-анализа и управления проектами.

— Подготовка отчетности: Составлять и анализировать отчеты о продажах, прогнозах и результатах работ коммерческого отдела.

— Исследование рынка: Проводить исследование конкурентной среды и анализировать рыночные тенденции для разработки стратегий продаж.

— Поддержка коммерческого директора: Организовывать встречи, переписку и деловые поездки коммерческого директора, а также помогать в подготовке презентаций.

— Взаимодействие с клиентами: Участвовать в переговорах с клиентами, поддерживать отношения и собирать обратную связь.

— Участие в проектах: Помогать в реализации коммерческих проектов, контролируя выполнение задач и соблюдение сроков.

— Анализ данных: Собирать и обрабатывать данные для оценки эффективности продаж и выявления возможностей для улучшений.

Помощник коммерческого директора ведет записи о проделанной работе и составляет отчеты о выполненных задачах.

Помощник коммерческого директора имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению работы коммерческого отдела.

Эффективность работы помощника коммерческого директора оценивается по следующим критериям:

— Качество подготовленных отчетов и анализов.

— Умение поддерживать уровень взаимодействия с клиентами.

— Процент выполнения проектных задач в срок.

Квалифицированный помощник коммерческого директора играет ключевую роль в поддержании высоких стандартов работы коммерческого отдела. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников коммерческих директоров, готовых оказать профессиональную поддержку.

Мы внимательно изучаем требования вашего бизнеса, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, обладающих необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника коммерческого директора, который поможет оптимизировать процессы и повысить эффективность работы.

Помощник коммерческого директора, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в достижении целей вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет улучшить управление продажами и взаимодействие с клиентами. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.