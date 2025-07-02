Должностные обязанности Повар 2-го разряда
Должностная инструкция повара 2-го разряда
Общие положения:
Повар 2-го разряда – это специалист, способный выполнять более сложные кулинарные задачи и обеспечивать качество приготовления простых и средних блюд.
— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичное.
— Опыт работы в общественном питании от 1 года.
— Знание технологий приготовления различных блюд и умение работать с многообразием продуктов.
— Приготовление блюд: Готовить разнообразные блюда, включая закуски, основные блюда и десерты, следуя стандартным рецептам.
— Контроль качества: Обеспечивать контроль за качеством продуктов и готовой пищи, соблюдение технологических процессов.
— Работа с ингредиентами: Участвовать в подготовке и обработке продуктов, включая мытье, чистку, нарезку и предварительную обработку.
— Соблюдение стандартов: Поддерживать порядок на кухне и соблюдать все санитарные нормы и правила.
— Взаимодействие с командой: Работать в команде, помогать старшим поварам в организации рабочего процесса и распределении задач.
— Учет и отчетность: Участвовать в учете продуктов и контроле за их расходом, а также вести записи о выполненной работе.
Повар 2-го разряда ведет рабочую документацию, включая рецептуры и отчеты о расходе продуктов.
Повар имеет право:
— Запрашивать необходимые продукты и инструменты для выполнения своих задач.
— Выражать свое мнение по вопросам, касающимся качества и процесса приготовления пищи.
Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:
— Качество и вкус приготовленных блюд.
— Соблюдение норм санитарии и порядка на рабочем месте.
— Способность работать в команде и выполнять поставленные задачи.
