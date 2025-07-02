Должностная инструкция повара 2-го разряда

Общие положения:

Повар 2-го разряда – это специалист, способный выполнять более сложные кулинарные задачи и обеспечивать качество приготовления простых и средних блюд.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичное.

— Опыт работы в общественном питании от 1 года.

— Знание технологий приготовления различных блюд и умение работать с многообразием продуктов.

— Приготовление блюд: Готовить разнообразные блюда, включая закуски, основные блюда и десерты, следуя стандартным рецептам.

— Контроль качества: Обеспечивать контроль за качеством продуктов и готовой пищи, соблюдение технологических процессов.

— Работа с ингредиентами: Участвовать в подготовке и обработке продуктов, включая мытье, чистку, нарезку и предварительную обработку.

— Соблюдение стандартов: Поддерживать порядок на кухне и соблюдать все санитарные нормы и правила.

— Взаимодействие с командой: Работать в команде, помогать старшим поварам в организации рабочего процесса и распределении задач.

— Учет и отчетность: Участвовать в учете продуктов и контроле за их расходом, а также вести записи о выполненной работе.

Повар 2-го разряда ведет рабочую документацию, включая рецептуры и отчеты о расходе продуктов.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые продукты и инструменты для выполнения своих задач.

— Выражать свое мнение по вопросам, касающимся качества и процесса приготовления пищи.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Качество и вкус приготовленных блюд.

— Соблюдение норм санитарии и порядка на рабочем месте.

— Способность работать в команде и выполнять поставленные задачи.

Квалифицированный повар 2-го разряда является ценным членом команды, который способствует высокому качеству обслуживания и разнообразию меню. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает профессиональные услуги по подбору поваров, способных обеспечивать стабильность и качество в приготовлении блюд.

Мы анализируем требования вашего заведения, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим подходящих специалистов. Наша цель – предоставить вам повара, который сможет эффективно работать в команде и справляться с поставленными задачами.

Повар, которого мы предложим, будет готов к выполнению разнообразных кулинарных задач и взаимодействию с другими членами команды. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, способного улучшить процессы на кухне и повысить уровень обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.