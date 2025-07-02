Должностные обязанности Повар 5-го разряда
Должностная инструкция повара 5-го разряда
Общие положения:
Повар 5-го разряда – это квалифицированный специалист, обладающий опытом и навыками, необходимыми для приготовления блюд различной сложности и обеспечения качества питания сотрудников или клиентов.
— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичная.
— Опыт работы в общественном питании не менее 3 лет.
— Знание технологий приготовления блюд и умение работать с различными продуктами.
— Приготовление блюд: Подготовка и выполнение кулинарных процессов для приготовления горячих и холодных блюд, гарниров, супов и десертов.
— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения технологических процессов и норм санитарии при приготовлении пищи.
— Работа с ингредиентами: Изучение и подбор продукции, контроль их качества и сроков хранения.
— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты на рабочем месте и организации рабочего процесса на кухне.
— Взаимодействие с командой: Работая в команде, участие в распределении задач и поддержке атмосферного взаимодействия.
— Учёт и отчетность: Ведение учета по использованию продуктов и составление отчетов о расходе.
Повар 5-го разряда ведет документацию о приготовленных блюдах и контролирует наличие необходимых ингредиентов.
Повар имеет право:
— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.
— Вносить предложения по улучшению работы кухни и организации процесса питания.
Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников качеством питания.
— Соблюдение норм санитарии и стандартов приготовления.
— Результаты работы команды на кухне.
