Должностная инструкция повара 5-го разряда

Общие положения:

Повар 5-го разряда – это квалифицированный специалист, обладающий опытом и навыками, необходимыми для приготовления блюд различной сложности и обеспечения качества питания сотрудников или клиентов.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичная.

— Опыт работы в общественном питании не менее 3 лет.

— Знание технологий приготовления блюд и умение работать с различными продуктами.

— Приготовление блюд: Подготовка и выполнение кулинарных процессов для приготовления горячих и холодных блюд, гарниров, супов и десертов.

— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения технологических процессов и норм санитарии при приготовлении пищи.

— Работа с ингредиентами: Изучение и подбор продукции, контроль их качества и сроков хранения.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты на рабочем месте и организации рабочего процесса на кухне.

— Взаимодействие с командой: Работая в команде, участие в распределении задач и поддержке атмосферного взаимодействия.

— Учёт и отчетность: Ведение учета по использованию продуктов и составление отчетов о расходе.

Повар 5-го разряда ведет документацию о приготовленных блюдах и контролирует наличие необходимых ингредиентов.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.

— Вносить предложения по улучшению работы кухни и организации процесса питания.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников качеством питания.

— Соблюдение норм санитарии и стандартов приготовления.

— Результаты работы команды на кухне.

