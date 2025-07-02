Должностные обязанности Повар 5-го разряда

Должностная инструкция повара 5-го разряда

Общие положения:
 Повар 5-го разряда – это квалифицированный специалист, обладающий опытом и навыками, необходимыми для приготовления блюд различной сложности и обеспечения качества питания сотрудников или клиентов.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичная.
 — Опыт работы в общественном питании не менее 3 лет.
 — Знание технологий приготовления блюд и умение работать с различными продуктами.

— Приготовление блюд: Подготовка и выполнение кулинарных процессов для приготовления горячих и холодных блюд, гарниров, супов и десертов.

— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения технологических процессов и норм санитарии при приготовлении пищи.

— Работа с ингредиентами: Изучение и подбор продукции, контроль их качества и сроков хранения.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты на рабочем месте и организации рабочего процесса на кухне.

— Взаимодействие с командой: Работая в команде, участие в распределении задач и поддержке атмосферного взаимодействия.

— Учёт и отчетность: Ведение учета по использованию продуктов и составление отчетов о расходе.

Повар 5-го разряда ведет документацию о приготовленных блюдах и контролирует наличие необходимых ингредиентов.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.
 — Вносить предложения по улучшению работы кухни и организации процесса питания.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников качеством питания.
 — Соблюдение норм санитарии и стандартов приготовления.
 — Результаты работы команды на кухне.

Квалифицированный повар 5-го разряда является важным компонентом в работе любого заведения общественного питания, обеспечивая высокий стандарт блюд и сервис. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает профессиональные услуги по подбору опытных поваров, которые умеют готовить разнообразные блюда и следовать технологическим стандартам.

Мы тщательно анализируем требования вашего заведения, устанавливаем критерии для кандидатов и находим специалистов, отвечающих высоким стандартам работы. Наша команда сосредоточена на выявлении поваров, способных обеспечить отличное качество гастрономического обслуживания.

Повар, которого мы предложим, станет надежной опорой вашей команды, повышая удовлетворенность клиентов и качество обслуживания. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового внести вклад в успех вашего заведения. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров в сферах рестораны, туризма и гостеприимства.

