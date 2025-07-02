Должностные обязанности Производитель работ (прораб)

Должностная инструкция производителя работ (прораба)

Общие положения:
 Производитель работ (прораб) – это специалист, отвечающий за организацию, координацию и контроль всех этапов строительного процесса на объекте.

Квалификационные требования Производителя работ (прораба):

— Высшее или среднее специальное образование в области строительства или архитектуры.
 — Опыт работы в строительстве на аналогичных должностях не менее 3 лет.
 — Знание нормативных документов, стандартов и строительных технологий.

— Организация работ: Планирование и организация выполнения строительно-монтажных работ на объекте в установленные сроки.

— Контроль качества: Обеспечение соблюдения проектной документации, норм и стандартов качества в процессе строительства.

— Координация команды: Управление рабочими группами, распределение задач и контроль за их выполнением.

— Управление ресурсами: Закупка и контроль поставок материалов, техники, инструментов и другого оборудования.

— Ведение документации: Подготовка и оформление отчетной документации по выполненным работам, составление актов о приемке выполненных работ.

— Оценка рисков: Анализ рисков и проблем, возникающих в ходе строительства, а также разработка мер по их устранению.

Прораб ведет отчетность о ходе выполнения работ, материалов, обеспечении и сроках выполнения заданий.

Прораб имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и материалы для выполнения строительных работ.
 — Вносить изменения в процессы работы для улучшения качества и эффективности.

Эффективность работы производителя работ оценивается по следующим критериям:

— Соблюдение сроков выполнения строительных работ.
 — Уровень качества выполненных работ и удовлетворенности заказчика.
 — Положительные отзывы от работников и подрядчиков.

Квалифицированный производитель работ (прораб) играет ключевую роль в успешной реализации строительных проектов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно управлять строительными процессами и обеспечивать выполнение проектов в срок и с высоким качеством.

Мы внимательно анализируем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим прорабов с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам специалиста, который сможет обеспечить успешное ведение строительных работ.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного производителя работ, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

