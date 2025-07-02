Должностная инструкция психолога

Общие положения:

Психолог – это специалист, оказывающий помощь людям в решении психологических проблем, улучшающий их эмоциональное состояние и способствующий личностному росту.

— Высшее образование в области психологии.

— Наличие сертификатов и лицензий на ведение психотерапевтической практики.

— Опыт работы в клинической, консалтинговой или образовательной психологии.

— Консультирование: Проведение индивидуальных и групповых консультаций для клиентов, анализирование их проблем и выявление психоэмоциональных трудностей.

— Психодиагностика: Проведение психологического обследования и диагностики с использованием научно обоснованных методов и тестов.

— Психотерапия: Осуществление психотерапевтической помощи различными подходами (когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия и др.) в зависимости от запросов клиентов.

— Разработка программ: Создание и реализация программ по личностному развитию, адаптации, стресс-менеджменту и преодолению кризисных ситуаций.

— Ведение документации: Составление протоколов встреч, отчетов о ходе терапии и рекомендаций для клиентов.

— Обучение и тренинги: Проведение семинаров и тренингов на темы психологии, саморазвития и межличностных отношений.

Психолог ведет отчеты о проведенных сессиях, целях терапии и прогрессе клиентов.

Психолог имеет право:

— Запрашивать и получать необходимую информацию для ведения консультаций и диагностики.

— Участвовать в профессиональных тренингах и конференциях.

Эффективность работы психолога оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов от консультационного процесса.

— Динамика изменений в состоянии клиентов.

— Положительные отзывы и рекомендации.

Квалифицированный психолог играет существенную роль в поддержании психологического здоровья и благополучия клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно помогать людям в решении их психологических проблем.

Мы внимательно изучаем требования вашей организации, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим психологов с нужными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет оказать качественную психологическую помощь.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного психолога, который эффективно справится со своими задачами и обеспечит высокий уровень обслуживания клиентов. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.