Должностная инструкция ресепшиониста

Общие положения:

Ресепшионист отвечает за встречу и приветствие посетителей, организацию работы на рецепции и поддержку эффективного взаимодействия между клиентами и компанией.

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы на аналогичной должности желателен, но не обязателен.

— Знание основ делового этикета и коммуникаций.

— Хорошие навыки общения и умение работать с клиентами.

— Встреча и приветствие посетителей: Обеспечение теплого приема гостей, предоставление информации и указаний.

— Организация работы рецепции: Управление потоком посетителей, распределение запросов и координация работы с другими отделами.

— Обработка телефонных звонков и корреспонденции: Ответы на вопросы клиентов, передача информации и ведение документации.

— Поддержка порядка на рабочем месте: Обеспечение чистоты и уюта на рецепции, а также наличие необходимых материалов и ресурсов.

— Взаимодействие с сотрудниками: Согласование встреч, распределение задач и помощь в координации работы различных подразделений.

— Соблюдение стандартов обслуживания: Поддержка высокого уровня сервиса и выполнение внутренних регламентов компании.

Ресепшионист обязан предоставлять отчеты о выполнении задач и состоянии работы на рецепции.

Ресепшионист имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и материалы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению работы рецепции и качества обслуживания.

Эффективность работы ресепшиониста оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Своевременность выполнения задач и качественное обслуживание посетителей.

— Умение эффективно управлять потоком информации и запросов.

