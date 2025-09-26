Общие положения Руководителя финансового отдела

Руководитель финансового отдела — ключевой управленец компании, отвечающий за формирование финансовой стратегии, организацию финансового учёта, планирование бюджета, контроль расходов и обеспечение финансовой устойчивости предприятия. Обеспечивает прозрачность финансовой отчётности, соблюдение налогового и корпоративного законодательства, управляет ликвидностью и рисками. Действует в соответствии с решениями руководства, внутренними регламентами компании и требованиями нормативных актов.

Квалификационные требования Руководителя финансового отдела

Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учёта или эквивалент (магистр/специалист предпочтительно).

Опыт работы на руководящих финансовых должностях: от 3–5 лет (Middle) / от 5 лет (Senior/Head).

Знание российских стандартов бухучёта (РСБУ), международных стандартов (IFRS) — при необходимости, опыт консолидированной отчётности.

Практический опыт составления и ведения бюджета, управленческой отчётности, финансового планирования и прогнозирования.

Навыки управления денежными потоками (treasury), оптимизации оборотного капитала, работы с банками и кредитными продуктами.

Знание налогового законодательства, переноса налоговых рисков и взаимодействия с контролирующими органами.

Опыт организации внутреннего контроля, взаимодействия с внешними аудиторами, внедрения и сопровождения ERP/FIN‑systems (1С, SAP, Oracle, MS Dynamics и т.д.).

Владение Excel на продвинутом уровне; опыт работы с BI‑инструментами (Power BI, Tableau) — преимущество.

Наличие профессиональных сертификатов (CFA, ACCA, DipIFR, ПК бухгалтера) — преимущество.

Личные качества: стратегическое мышление, аналитика, лидерские качества, ответственность, навыки коммуникации и принятия решений в условиях неопределённости.

Должностные обязанности Руководителя финансового отдела

Разработка и реализация финансовой стратегии компании, участие в формировании бизнес‑стратегии и инвестиционных решений.

Формирование и контроль исполнения годового бюджета, квартальных и месячных планов; анализ отклонений и внедрение корректирующих мер.

Организация управленческого и финансового учёта, подготовка финансовой отчётности для руководства и собственников.

Управление ликвидностью: прогнозирование денежных потоков, оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности, работа с банковскими продуктами и кредитами.

Обеспечение налоговой оптимизации в рамках законодательства, подготовка налоговой отчётности и взаимодействие с налоговыми органами.

Построение и поддержание системы внутреннего контроля, управление финансовыми рисками, участие во внутреннем и внешнем аудитах.

Руководство командой финансового отдела: постановка задач, распределение обязанностей, развитие сотрудников и оценка эффективности.

Внедрение и сопровождение финансовых систем (ERP, бухгалтерия, treasury, BI), автоматизация процессов отчётности и контроля.

Контроль расчетов с контрагентами, ведение платежной дисциплины и процедур утверждения расходов.

Подготовка финансовых моделей, оценка проектов инвестиционной рентабельности (NPV, IRR, payback), участие в M&A и финансовом санировании.

Обеспечение соблюдения корпоративных стандартов, политики комплаенс и отчетности перед регулирующими органами и инвесторами.

Отчетность Руководителя финансового отдела

Руководитель финансового отдела подотчётен генеральному директору (или финансовому директору/Совету директоров) и предоставляет:

ежемесячные и квартальные финансовые отчёты, управленческий пакет и пояснения по отклонениям;

оперативные сводки по ликвидности и прогнозам денежных потоков;

годовые бюджеты, сценарные модели и прогнозы по ключевым показателям;

материалы для собраний собственников, инвесторов и кредиторов;

документы и ответы для внешнего и внутреннего аудита.

Права Руководителя финансового отдела

Запрашивать у структурных подразделений информацию и документы, необходимые для подготовки отчётности и контроля бюджета.

Утверждать платежи и финансовые операции в пределах делегированных полномочий и утверждённых лимитов.

Инициировать внедрение финансовых и контрольных процедур, автоматизацию и изменение регламентов.

Взаимодействовать с банками, аудиторами и налоговыми органами от имени компании в рамках полномочий.

Приостанавливать проведение сомнительных платежей и операций до проведения проверки и согласования с руководством.

Критерии эффективности и ответственность Руководителя финансового отдела

Основные KPI: точность прогнозов ликвидности, выполнение бюджета, уровень операционной рентабельности, эффективность использования оборотного капитала, своевременность и корректность отчётности.

Примеры целевых значений: Отклонение факта от бюджета по EBITDA — ≤ ±5%; Своевременная сдача управленческой отчётности — 100%; Снижение DSO (срок дебиторской задолженности) — ≥ 10% год‑к‑году (в зависимости от отрасли); Уровень просроченной кредиторской задолженности — < 5% от оборота; Количество замечаний по аудиту (критичных) — 0.

Руководитель финансового отдела несёт ответственность за достоверность финансовой отчётности, соблюдение налогового и корпоративного законодательства, корректность расчётов, управление рисками и сохранность финансовых ресурсов компании. За нарушения применяются дисциплинарные и правовые меры в соответствии с регламентами и законодательством.

