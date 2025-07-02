Должностная инструкция Секретаря со знанием английского языка

Секретарь со знанием английского языка осуществляет организационную и административную поддержку в мультиязычной среде, обеспечивает коммуникацию и перевод документов.

Секретарь со знанием английского языка обязан предоставлять отчеты о выполненных задачах и ведении деловой переписки с иностранными партнерами руководству.

Секретарь со знанием английского языка имеет право на представление компании в деловых переговорах на английском языке, организацию работы в мультиязычной среде и участие в планировании мероприятий.

Работа секретаря со знанием английского языка оценивается через эффективность коммуникации на иностранном языке, соответствие требованиям мультиязычной среды работы и качественное обслуживание иностранных гостей и партнеров.

