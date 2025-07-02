Должностная инструкция секретаря-стенографистки

Общие положения:

Секретарь-стенографистка является важным элементом административного аппарата, отвечая за организацию и координацию офисного документооборота, ведение записей и поддержку руководства в оперативной деятельности. Она должна обладать не только высокими навыками стенографии, но и хорошими организаторскими способностями.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее специальное образование.

— Опыт работы в административной роли не менее 2 лет.

— Умение быстро и точно вести стенографические записи.

— Знание офисных программ (Microsoft Office, специализированные программы для ведения документации).

— Умение работать с документами, включая их редактирование и получение необходимой информации.

— Хорошие коммуникативные навыки и умение работать в команде.

— Стенография: Запись и оформление стенографических заметок на встречах, совещаниях и презентациях. Секретарь-стенографистка должна быть готова к быстрому реагированию и точному фиксированию информации для создания протоколов заседаний и документов.

— Ведение документации: Подготовка, корректировка и оформление различных документов, включая письма, отчеты, контракты и внутренние меморандумы. Это также включает проверку и дополнение информации, а также контроль сроков выполнения.

— Организация рабочего процесса: Поддержка руководителя в планировании рабочего времени, включая назначение встреч, управление расписанием, организацию командировок и подготовку необходимых материалов к собраниям.

— Коммуникация: Обслуживание входящих и исходящих звонков, взаимодействие с клиентами и партнерами, получение и передача сообщений. Секретарь-стенографистка выступает связующим звеном между руководством и другими отделами компании, а также внешними контрагентами.

— Подготовка материалов: Сбор и систематизация информационных материалов для предстоящих встреч и презентаций. Это включает в себя поиск и анализ данных, подготовку отчетов и аналитических справок.

— Участие в мероприятиях: При необходимости участие в организации и проведении корпоративных мероприятий, встреч, конференций, выставок и презентаций. Секретарь-стенографистка должна обеспечить организацию логистики и поддержку во время мероприятий.

Отчетность:

Секретарь-стенографистка регулярно предоставляет отчеты о выполненной работе и достижениях, а также обрабатывает и предоставляет данные по запросу руководства. Это может включать отчеты о проведенных встречах, выполненных задачах и текущем состоянии дел.

Секретарь-стенографистка имеет право на:

— Доступ к внутренним документам и информации, необходимой для выполнения функциональных обязанностей.

— Взаимодействие с различными подразделениями компании и внешними организациями.

— Участие в принятии решений, касающихся оптимизации рабочего процесса.

— Внесение предложений по улучшению эффективной деятельности офиса.

Эффективность работы секретаря-стенографистки оценивается по следующим критериям:

— Качество ведения стенографических записей и документации.

— Скорость и точность выполнения поставленных задач.

— Уровень удовлетворенности руководства и сотрудников от взаимодействия.

— Способность к быстрому обучению и адаптации к рабочему процессу.

— Инициативность и активное участие в оптимизации процессов.

Административная поддержка является ключевым фактором в успешной работе любой компании, и качественно выполняемые обязанности секретаря-стенографистки напрямую влияют на общую продуктивность. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает профессиональные услуги по подбору квалифицированных секретарей-стенографисток с необходимыми навыками и опытом работы в различных отраслях.

В процессе подбора мы проводим тщательный анализ требований клиента, оцениваем потребности компании и составляем профиль идеального кандидата. Оцениваем опыт работы, профессиональные навыки и личные качества, такие как ответственность, организованность и умение быстро принимать решения.

Секретарь-стенографистка в нашей команде — это не просто административный работник; это профессионал, который станет надежным помощником для руководства и сыграет важную роль в организации рабочего процесса. Мы знаем, как важен каждый сотрудник для успешного функционирования компании, и поэтому подбираем только тех специалистов, которые смогут внести значительный вклад в развитие.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите больше, чем просто кандидата. Мы предоставим вам опытного секретаря-стенографистку, которая обладает актуальными знаниями и умениями, помогает оптимизировать рабочие процессы и существенно повышает эффективность вашего бизнеса. Вы можете рассчитывать на высокий уровень профессионализма и ответственность в выборе кадров — это наша гарантия качества.