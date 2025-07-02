Должностная инструкция сервисного инженера

Общие положения:

Сервисный инженер — это специалист, отвечающий за техническую поддержку и обслуживание оборудования, а также за выполнение ремонтных работ и профилактического обслуживания. Он играет ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы технических систем и оборудования, а также в повышении уровня удовлетворенности клиентов.

— Высшее техническое образование (желательно в области электроники, механики или машиностроения).

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

— Знание технических характеристик и принципов работы оборудования.

— Умение читать техническую документацию и схемы.

— Наличие навыков программирования и работы с программным обеспечением, если это требуется в специфике работы.

— Умение работать с измерительными приборами и диагностическим оборудованием.

— Готовность к командировкам и выездным работам.

— Техническое обслуживание: Регулярное обслуживание и профилактика работы оборудования для предотвращения поломок и продления срока службы. Это включает в себя чистку, настройку и замену расходных материалов.

— Ремонт оборудования: Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования, проведение аварийного ремонта и замена неисправных частей. Сервисный инженер должен быть способен диагностировать проблемы с высоким уровнем точности.

— Консультации клиентов: Оказать техническую поддержку и консультации клиентам по вопросам эксплуатации, настройки и ремонта оборудования. Это может включать обучение сотрудников клиентов правильной эксплуатации техники.

— Документация: Ведение отчетности по проведенным техническим работам, составление актов выполненных работ, заполнение документации по гарантии и результатам обслуживания.

— Участие в проектах: Участие в сборке и установке нового оборудования, а также в его тестировании и наладке. Сервисный инженер может быть вовлечен в проектные работы по модернизации существующих систем.

— Соблюдение стандартов: Поддержание стандартов качества и безопасности при выполнении работ, соблюдение норм и требований законодательства в области охраны труда и техники безопасности.

Сервисный инженер обязан вести учет выполненных работ, предоставлять регулярные отчеты руководству о выполнении планов обслуживания и ремонтов, а также о состоянии оборудования.

Сервисный инженер вправе:

— Доступ к технической документации и ресурсам, необходимым для выполнения работы.

— Взаимодействовать с другими подразделениями компании для решения возникающих вопросов.

— Запрашивать необходимое оборудование и инструменты для выполнения своих обязанностей.

— Участвовать в обучении и повышении квалификации.

Эффективность работы сервисного инженера оценивается по следующим критериям:

— Время реагирования на запросы клиентов на обслуживание.

— Качество выполнения ремонта и обслуживания.

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Число успешно завершенных проектов по техническому обслуживанию и улучшению.

Качественное обслуживание оборудования является неотъемлемой частью успешного функционирования бизнеса. Сервисный инженер играет ключевую роль в этом процессе, и квалифицированный специалист может значительно повысить эффективность работы компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных сервисных инженеров, способных соответствовать требованиям вашего бизнеса.

В процессе подбора мы проводим анализ специфики вашей деятельности, определяем ключевые требования к кандидатам и подбираем специалистов, обладающих необходимыми техническими знаниями и практическими навыками. Мы учитываем опыт работы, личные качества и готовность к развитию.

Сервисный инженер, которого мы вам предоставим, будет не только обладать необходимыми знаниями, но и будет готов к вызовам, которые он может встретить в своей работе. Это активный и ответственный специалист, способный быстро реагировать на изменения и внедрять инновации.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного партнера, который поможет вам найти высококвалифицированного сервисного инженера, что положительно скажется на работе вашей компании и уровне удовлетворенности ваших клиентов.