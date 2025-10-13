Должностные обязанности Сетевой инженер / системный администратор
Общие положения Сетевого инженера / системного администратора
Сетевой инженер / системный администратор — специалист, отвечающий за проектирование, внедрение, поддержку и оптимизацию сетевой и серверной инфраструктуры предприятия. Обеспечивает стабильную работу LAN/WAN, виртуализации, систем хранения, резервного копирования и сервисов (AD, DNS, DHCP, почта, VPN и т.д.), гарантирует доступность, безопасность и восстановление ИТ‑среды. Действует в соответствии с корпоративными политиками, регламентами безопасности, инструкциями руководства и требованиями законодательства.
Квалификационные требования Сетевого инженера / системного администратора
- Высшее образование в области информатики, вычислительной техники или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы в сетевой/системной администрировании от 2 лет (Middle) / от 4–5 лет (Senior).
- Глубокие знания сетевых протоколов и технологий: TCP/IP, VLAN, OSPF, BGP, MPLS, QoS.
- Опыт работы с сетевым оборудованием производителей: Cisco, Juniper, HPE, MikroTik, Huawei — настройка маршрутизации, коммутации, балансировщиков и firewall.
- Опыт администрирования серверных ОС: Linux (Debian/Ubuntu/CentOS/Alma/RHEL) и Windows Server (AD, GPO, DNS, DHCP).
- Навыки виртуализации и гипервизоров: VMware vSphere, Hyper‑V, KVM, опыт с контейнерами (Docker, Kubernetes) — преимущество.
- Знание систем хранения данных и резервного копирования: SAN/NAS, Veeam, Bacula, NetBackup.
- Опыт настройки и поддержки серверных приложений: почта, базы данных, веб‑серверы, CI/CD‑сервисы.
- Навыки автоматизации и конфигурационного менеджмента: Ansible, Terraform, Salt, Puppet.
- Опыт мониторинга и логирования: Zabbix, Prometheus, Grafana, ELK/EFK, Alerting.
- Понимание принципов ИБ: VPN, IDS/IPS, WAF, PKI, управление уязвимостями и патч‑менеджмент.
- Навыки восстановления после сбоев (DR), составления runbook и тестирования резервных копий.
- Коммуникативные навыки, умение работать в команде, готовность к дежурствам и выездам на объект.
Должностные обязанности Сетевого инженера / системного администратора
- Проектирование, внедрение и сопровождение сетевой инфраструктуры (LAN, WAN, VPN, балансировщики).
- Администрирование серверов под Linux и Windows, управление Active Directory, пользователями и правами доступа.
- Настройка и поддержка виртуализации, контейнерных платформ и облачных интеграций (IaaS/PaaS).
- Поддержание высокодоступных кластеров, балансировки нагрузки и систем хранения (SAN/NAS).
- Разработка и выполнение процедур резервного копирования и восстановления, регулярное тестирование DR‑сценариев.
- Настройка и сопровождение систем мониторинга, логирования и оповещений; анализ метрик и трендов.
- Обеспечение информационной безопасности: настройка firewalls, VPN, IDS/IPS, управление сертификатами и патч‑менеджмент.
- Автоматизация рутинных процессов с использованием Ansible, Terraform и скриптов (Bash/Python/PowerShell).
- Проведение инвентаризации, учёта IT‑активов и управление конфигурациями.
- Участие в планировании и реализации IT‑проектов, миграций, апгрейдов и оптимизаций.
- Оперативное реагирование на инциденты, расследование причин, подготовка post‑mortem и предложений по устранению.
- Подготовка технической документации, runbooks, SOP и инструкций для пользователей и команды.
Отчетность Сетевого инженера / системного администратора
Сетевой инженер / системный администратор подотчётен руководителю IT‑отдела (или CTO) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по инцидентам и статусу систем;
- отчёты по выполненным работам: апгрейды, миграции, патчи;
- результаты тестирования резервного копирования и DR‑проверок;
- метрики доступности сервисов, SLAs и показатели мониторинга;
- документацию по инфраструктуре, изменениям и утверждённые схемы.
Права Сетевого инженера / системного администратора
- Запрашивать у подразделений информацию и доступы, необходимые для выполнения задач (логины, описания бизнес‑требований).
- Останавливать/ограничивать доступ к сервисам при выявлении критических уязвимостей или инцидентов безопасности до их нейтрализации.
- Инициировать закупки оборудования и ПО в пределах делегированного бюджета и согласованных процедур.
- Вносить предложения по оптимизации архитектуры, автоматизации и повышению отказоустойчивости.
- Делегировать задачи подрядчикам и контролировать качество выполнения работ в рамках проектов.
Критерии эффективности и ответственность Сетевого инженера / системного администратора
- Основные KPI: доступность критичных сервисов, время восстановления (MTTR), количество инцидентов на 100 пользователей, среднее время закрытия тикета, процент успешных бэкапов.
- Примеры целевых значений:
- Доступность ключевых сервисов (uptime) — ≥ 99.9%;
- MTTR при критических инцидентах — ≤ 1 час;
- Процент успешного восстановления из бэкапа — 100% (в тестах);
- Количество повторяющихся инцидентов — снижение ≥ 30% год/год;
- Время реакции на инцидент (первое действие) — ≤ 15 минут в рабочее время.
- Сетевой инженер / системный администратор несёт ответственность за стабильность и безопасность инфраструктуры, корректность настроек, своевременное применение патчей и соблюдение регламентов. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними правилами и законодательством.
