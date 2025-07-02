Должностные обязанности Слесарь по ремонту автомобилей

Должностная инструкция слесаря по ремонту автомобилей

Общие положения:
Слесарь по ремонту автомобилей — это специалист, занимающийся диагностикой, ремонтом и обслуживанием различных автомобилей и другой техники.

— Среднее профессиональное образование в области автомобилестроения или технического обслуживания автомобилей.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание конструкции автомобилей, систем и механизмов.
— Навыки работы с диагностическим и слесарным инструментом.
— Умение читать техническую документацию и схемы.

— Диагностика: Проведение диагностики общего состояния автомобиля, выявление и устранение неисправностей.

— Ремонт: Выполнение ремонтных работ различных систем автомобиля (двигатель, трансмиссия, тормоза, подвеска и т.д.).

— Обслуживание: Проведение планового технического обслуживания, включая замену жидкостей, фильтров и других расходных материалов.

— Установка: Установка дополнительных аксессуаров и оборудования по запросу клиента.

— Работа с документацией: Ведение отчетности о выполненных работах, запасах материалов и использовании оборудования.

— Соблюдение стандартов: Строгое соблюдение норм безопасности и технологиям ремонта.

Слесарь по ремонту автомобилей обязан фиксировать выполнения работ и их результат, а также предложения по улучшению процессов.

Слесарь по ремонту автомобилей имеет право:

— Запрашивать необходимые инструменты и запчасти.
— Обращаться к руководству по вопросам, касающимся организации работы.
— Выдавать рекомендации по улучшению сервиса и качества обслуживания.

Эффективность работы слесаря по ремонту автомобилей оценивается по следующим параметрам:

— Качество выполненных ремонтов и обслуживания.
— Скорость выполнения задач.
— Уровень удовлетворенности клиентов.

Квалифицированный слесарь по ремонту автомобилей является ключевым элементом в обеспечении надежной работы автосервиса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных слесарей, готовых эффективно решать задачи в этой области.

Мы учитываем специфику вашего автосервиса и подбираем кандидатов с необходимыми навыками и опытом.

Слесарь по ремонту автомобилей, которого мы найдем, поможет вам повысить качество обслуживания и укрепить доверие клиентов. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

