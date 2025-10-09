Общие положения Специалиста маникюра и педикюра

Специалист маникюра и педикюра — квалифицированный мастер салонного и выездного обслуживания, выполняющий комплекс процедур по уходу за ногтями и кожей рук и ног: маникюр (классический, аппаратный, комбинированный), покрытие гель‑лаком, наращивание, педикюр (классический, аппаратный), лечебные и эстетические процедуры. Обеспечивает высокий уровень сервиса, безопасность клиентов и соблюдение санитарно‑гигиенических норм. Действует в рамках внутренних стандартов салона, санитарных правил и по назначению руководства (администратора/руководителя салона).

Квалификационные требования Специалиста маникюра и педикюра

Профессиональное образование: курсы/колледж по специальности «маникюр‑педикюр», сертификаты о повышении квалификации.

Опыт практической работы от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание анатомии ногтя и кожи, противопоказаний к процедурам, основ дерматологии в косметологической практике.

Навыки выполнения техник: классический, аппаратный, комбинированный маникюр; аппаратный и классический педикюр; гелевое и шеллак‑покрытие; наращивание и коррекция ногтей.

Владение инструментарием и оборудованием: стерилизаторы (автоклав/сухожар), УФ/LED‑лампы, фрезер, расходные материалы.

Понимание санитарно‑эпидемиологических требований, утилизации ОПМ и ведения журналов стерилизации.

Навыки клиент‑менеджмента: консультирование, подбор услуг, ведение клиентских карт, записи в CRM/журнал.

Эстетический вкус, аккуратность, внимательность, коммуникативные навыки.

Желательно: знание современных трендов nail‑дизайна, английский на уровне обслуживания иностранных клиентов.

Должностные обязанности Специалиста маникюра и педикюра

Проведение консультаций клиентов: выявление противопоказаний, подбор программ ухода и покрытий.

Подготовка рабочего места и инструментов, соблюдение правил стерильности и дезинфекции.

Выполнение маникюра и педикюра (классического, аппаратного, комбинированного) согласно стандартам салона.

Нанесение и снятие покрытий (гель‑лак, шеллак), наращивание и коррекция ногтей, художественный дизайн по запросу.

Использование и обслуживание оборудования: фрезер, лампы, стерилизаторы; регистрация процедур стерилизации.

Ведение клиентских карт и записей в CRM: история процедур, реакции, рекомендации, аллергии.

Контроль расхода материалов, своевременное пополнение запасов, оформление списаний.

Соблюдение требований безопасности при работе с острыми инструментами и химическими средствами.

Рекомендации клиентам по уходу, продаже сопутствующих товаров и программ лояльности.

Участие в профессиональном развитии: обучение новым техникам, участие в мастер‑классах.

Принимать участие в соблюдении стандартов сервиса: встреча клиента, консультирование, завершение визита.

Отчетность Специалиста маникюра и педикюра

Специалист подотчётен администратору/руководителю салона (старшему мастеру) и предоставляет:

ежедневный отчёт о записи и проведённых услугах;

заполненные клиентские карты и заметки по индивидуальным рекомендациям;

отчёты по расходу материалов и списаниям;

уведомления об инцидентах (реакции, травмы) и мерах, принятых для устранения;

предложения по закупкам и оптимизации ассортимента.

Права Специалиста маникюра и педикюра

Запрашивать у администрации необходимые материалы, средства и оборудование для качественного выполнения услуг.

Отказывать в проведении процедуры при выявлении противопоказаний или угрозы здоровью клиента и направлять на консультацию специалиста.

Предлагать клиенту дополнительные услуги и сопутствующие товары в рамках политики салона.

Инициировать предложения по улучшению стандартов сервиса, листов рекомендаций и ассортимента материалов.

Участвовать в выборе и тестировании новых продуктов и оборудования после согласования с руководством.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста маникюра и педикюра

Основные KPI: уровень удовлетворённости клиентов (отзывы/оценки), retention (повторные визиты), средний чек, число услуг в смену, процент отмен/проблемных случаев, соблюдение стандартов санитарии.

Примеры целевых значений: Удовлетворённость клиентов (оценка) ≥ 4.7 / 5; Повторные записи клиентов (rebooking) ≥ 40–60%; Средний чек — соответствует целевому уровню салона; Количество жалоб/инцидентов на 1000 процедур — 0; Соблюдение процедур стерилизации — 100%.

Специалист несёт ответственность за качество и безопасность проводимых процедур, достоверность клиентских карт, соблюдение санитарных норм и корректность использования материалов. За нарушение стандартов применяются меры по внутренним регламентам.

Подбор Специалиста маникюра и педикюра в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор мастеров маникюра и педикюра с проверкой практических навыков: тест‑процедуры, портфолио работ, проверка сертификатов и рекомендаций. Оценка соответствия корпоративной культуре салона, умения работать с CRM и навыков продаж сопутствующих услуг. Сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

