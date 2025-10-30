Должностные обязанности Специалист по продажам через соцсети и мессенджеры
Общие положения Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры
Специалист по продажам через соцсети и мессенджеры — сотрудник коммерческого подразделения, отвечающий за генерацию лидов, воронку продаж и конверсию через социальные сети (VK, Instagram, Facebook, TikTok и др.) и мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Direct). Обеспечивает системное ведение коммуникаций, обработку входящих запросов, квалификацию клиентов и доведение сделок до оплаты. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, стандартов бренда и внутренней CRM‑политики.
Квалификационные требования Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры
- Среднее профессиональное или высшее образование в сфере маркетинга, продаж, коммуникаций или эквивалентный практический опыт.
- Опыт продаж через соцсети и мессенджеры от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 4+ лет (Senior).
- Знание инструментов SMM и мессенджер‑маркетинга: таргетированная реклама, чат‑боты, автоворонки, шаблоны ответов.
- Навыки работы с CRM (Bitrix24, Pipedrive, amoCRM и др.), интеграцией мессенджеров и аналитикой воронки.
- Понимание принципов клиентской воронки, скриптов продаж, квалификации лидов (BANT/GPCT) и методов upsell/cross‑sell.
- Умение писать продающие тексты и формировать ответы в мессенджерах, базовые навыки копирайтинга и нейротриггеров.
- Владение инструментами аналитики: метрики конверсии, CAC, LTV, ROAS, отслеживание источников лидов.
- Навыки работы с визуальным контентом на базовом уровне (подготовка карточек товара, шаблонов для сообщений) — преимущество.
- Коммуникабельность, стрессоустойчивость, клиентоориентированность, умение удерживать переговоры до закрытия сделки.
- Готовность к гибкому графику при необходимости (часть коммуникаций в вечernее время).
Должностные обязанности Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры
- Обработка входящих лидов из соцсетей и мессенджеров: первичный контакт, квалификация, допродажа и перевод в CRM.
- Поддержка и сопровождение клиентов на всех этапах воронки: ответы, консультирование, подготовка коммерческих предложений и счётов.
- Формирование и внедрение скриптов, шаблонов сообщений и сценариев для чат‑ботов с целью увеличения конверсии.
- Настройка и контроль автоворонок и триггерных рассылок в мессенджерах, взаимодействие с SMM‑командой и таргетологами.
- Создание продающего контента для сообщений: карточки товара, лендинги, описание акций и промо‑материалов.
- Ведение и обновление карточек клиентов в CRM, правильная валидация данных и статусов сделок.
- Анализ эффективности каналов (соцсети, рекламные кампании, бот‑сценарии), расчёт CAC, LTV, ROI и подготовка рекомендаций по оптимизации.
- Участие в акциях, запуске промо и сезонных предложений, выполнение планов продаж и KPI.
- Работа с рекламациями и сложными клиентскими кейсами, эскалация в сервисный отдел при необходимости.
- Обучение и координация младших операторов/модераторов, участие в тестировании новых сценариев коммуникации.
Отчетность Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры
Специалист подотчётен руководителю направления продаж / менеджеру по цифровым каналам и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные отчёты по входящим лидам и конверсии;
- отчёты по выполнению плана продаж и ключевым метрикам (CAC, CR, AOV, LTV);
- выгрузки по CRM‑воронке и списки «горячих» лидов;
- аналитические отчёты по рекламным кампаниям и работе чат‑ботов;
- документы по рекламациям и кейсам с предложениями по улучшению процессов.
Права Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры
- Запрашивать у маркетинга, продукта и логистики информацию, необходимую для продажи и обработки клиентских запросов.
- Инициировать тестирование новых скриптов, шаблонов сообщений и фич чат‑ботов в согласованном порядке.
- Останавливать обработку сомнительных заказов и эскалировать рисковые операции в службу безопасности/финансы.
- Вносить предложения по оптимизации воронки продаж, автоматизации процессов и улучшению клиентского опыта.
- Использовать служебные инструменты (CRM, шаблоны, доступы к каналам) в рамках своих должностных полномочий.
Критерии эффективности и ответственность Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры
- Основные KPI: количество обработанных лидов, конверсия в сделку (CR), выручка/сделка, средний чек (AOV), CAC и LTV, скорость обработки запроса (TTR).
- Примеры целевых значений (ориентиры):
- Конверсия лид → заказ ≥ 8–20% (в зависимости от сегмента);
- Среднее время первого ответа (TTR) ≤ 15–30 минут в рабочее время;
- Доля повторных покупок (retention) ≥ 20% в рамках CRM‑кампаний;
- Выполнение плана продаж ≥ 100%.
- Специалист несёт ответственность за корректность оформления заказов в CRM, соблюдение политик компании в общении с клиентами, выполнение KPI и качество клиентского обслуживания. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам.
Подбор Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: ролевые тесты по переписке, кейсы по квалификации лидов, тестовые сценарии для чат‑ботов.
- Оценка навыков работы с CRM, аналитикой каналов и опытом оптимизации рекламных кампаний.
- Проверка портфолио: примеры скриптов, шаблонов сообщений, результаты по ROAS/CAC.
- Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
Для подбора специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры, который повысит конверсию, сократит CAC и выстроит стабильную воронку продаж через цифровые каналы, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с реальными кейсами, умением работать с CRM и опытом оптимизации мессенджер‑воронок. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.