Общие положения Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры

Специалист по продажам через соцсети и мессенджеры — сотрудник коммерческого подразделения, отвечающий за генерацию лидов, воронку продаж и конверсию через социальные сети (VK, Instagram, Facebook, TikTok и др.) и мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Direct). Обеспечивает системное ведение коммуникаций, обработку входящих запросов, квалификацию клиентов и доведение сделок до оплаты. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, стандартов бренда и внутренней CRM‑политики.

Квалификационные требования Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры

Среднее профессиональное или высшее образование в сфере маркетинга, продаж, коммуникаций или эквивалентный практический опыт.

Опыт продаж через соцсети и мессенджеры от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 4+ лет (Senior).

Знание инструментов SMM и мессенджер‑маркетинга: таргетированная реклама, чат‑боты, автоворонки, шаблоны ответов.

Навыки работы с CRM (Bitrix24, Pipedrive, amoCRM и др.), интеграцией мессенджеров и аналитикой воронки.

Понимание принципов клиентской воронки, скриптов продаж, квалификации лидов (BANT/GPCT) и методов upsell/cross‑sell.

Умение писать продающие тексты и формировать ответы в мессенджерах, базовые навыки копирайтинга и нейротриггеров.

Владение инструментами аналитики: метрики конверсии, CAC, LTV, ROAS, отслеживание источников лидов.

Навыки работы с визуальным контентом на базовом уровне (подготовка карточек товара, шаблонов для сообщений) — преимущество.

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, клиентоориентированность, умение удерживать переговоры до закрытия сделки.

Готовность к гибкому графику при необходимости (часть коммуникаций в вечernее время).

Должностные обязанности Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры

Обработка входящих лидов из соцсетей и мессенджеров: первичный контакт, квалификация, допродажа и перевод в CRM.

Поддержка и сопровождение клиентов на всех этапах воронки: ответы, консультирование, подготовка коммерческих предложений и счётов.

Формирование и внедрение скриптов, шаблонов сообщений и сценариев для чат‑ботов с целью увеличения конверсии.

Настройка и контроль автоворонок и триггерных рассылок в мессенджерах, взаимодействие с SMM‑командой и таргетологами.

Создание продающего контента для сообщений: карточки товара, лендинги, описание акций и промо‑материалов.

Ведение и обновление карточек клиентов в CRM, правильная валидация данных и статусов сделок.

Анализ эффективности каналов (соцсети, рекламные кампании, бот‑сценарии), расчёт CAC, LTV, ROI и подготовка рекомендаций по оптимизации.

Участие в акциях, запуске промо и сезонных предложений, выполнение планов продаж и KPI.

Работа с рекламациями и сложными клиентскими кейсами, эскалация в сервисный отдел при необходимости.

Обучение и координация младших операторов/модераторов, участие в тестировании новых сценариев коммуникации.

Отчетность Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры

Специалист подотчётен руководителю направления продаж / менеджеру по цифровым каналам и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты по входящим лидам и конверсии;

отчёты по выполнению плана продаж и ключевым метрикам (CAC, CR, AOV, LTV);

выгрузки по CRM‑воронке и списки «горячих» лидов;

аналитические отчёты по рекламным кампаниям и работе чат‑ботов;

документы по рекламациям и кейсам с предложениями по улучшению процессов.

Права Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры

Запрашивать у маркетинга, продукта и логистики информацию, необходимую для продажи и обработки клиентских запросов.

Инициировать тестирование новых скриптов, шаблонов сообщений и фич чат‑ботов в согласованном порядке.

Останавливать обработку сомнительных заказов и эскалировать рисковые операции в службу безопасности/финансы.

Вносить предложения по оптимизации воронки продаж, автоматизации процессов и улучшению клиентского опыта.

Использовать служебные инструменты (CRM, шаблоны, доступы к каналам) в рамках своих должностных полномочий.

Критерии эффективности и ответственность Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры

Основные KPI: количество обработанных лидов, конверсия в сделку (CR), выручка/сделка, средний чек (AOV), CAC и LTV, скорость обработки запроса (TTR).

Примеры целевых значений (ориентиры): Конверсия лид → заказ ≥ 8–20% (в зависимости от сегмента); Среднее время первого ответа (TTR) ≤ 15–30 минут в рабочее время; Доля повторных покупок (retention) ≥ 20% в рамках CRM‑кампаний; Выполнение плана продаж ≥ 100%.

Специалист несёт ответственность за корректность оформления заказов в CRM, соблюдение политик компании в общении с клиентами, выполнение KPI и качество клиентского обслуживания. За нарушения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам.

Подбор Специалиста по продажам через соцсети и мессенджеры в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор кандидатов с проверкой практических навыков: ролевые тесты по переписке, кейсы по квалификации лидов, тестовые сценарии для чат‑ботов.

Оценка навыков работы с CRM, аналитикой каналов и опытом оптимизации рекламных кампаний.

Проверка портфолио: примеры скриптов, шаблонов сообщений, результаты по ROAS/CAC.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

