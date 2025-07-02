Должностная инструкция Специалиста по подбору персонала

Специалист по подбору персонала отвечает за разработку и реализацию программы подбора персонала, оценку и отбор кандидатов, проведение собеседований и адаптацию новых сотрудников.

Специалист по подбору персонала должен вести учет проведенных собеседований, обзор рынка труда, предоставлять отчеты о состоянии рынка труда и эффективности методов подбора персонала.

Специалист по подбору персонала имеет право на участие в разработке методов оценки персонала, подписания трудовых договоров с новыми сотрудниками и участие в разработке программ адаптации.

Эффективность работы специалиста по подбору персонала оценивается по заполнению вакансий в установленные сроки, успешной адаптации новых сотрудников, а также по качеству выбора специалистов и их удовлетворенности работой.

