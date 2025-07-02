Должностная инструкция Специалиста по ВЭД

Специалист по внешнеэкономической деятельности отвечает за организацию и координацию международных коммерческих операций, выполнение декларирования товаров и соблюдение таможенных процедур, а также за анализ внешнеэкономической деятельности предприятия.

Специалист по ВЭД должен вести отчетность о выполнении внешнеэкономических операций, предоставлять аналитические отчеты о рынке сбыта, а также информировать руководство о рисках и перспективах международной торговли.

Специалист по ВЭД имеет право на участие в разработке и корректировке внешнеторговой политики предприятия, подписание договоров и соглашений с иностранными партнерами, а также на контроль за таможенной очисткой товаров.

Эффективность работы специалиста по ВЭД оценивается по успешной реализации международных сделок, соблюдению таможенных и налоговых норм, а также по минимизации рисков и обеспечению безопасности внешнеэкономических операций.

