Должностная инструкция специалиста по финансовому планированию

Общие положения:

Специалист по финансовому планированию отвечает за оптимизацию финансовых процессов и подготовку финансовых стратегий для достижения целей компании. Он играет важную роль в управлении ресурсами и обеспечении финансовой устойчивости организации.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области финансов, экономики или смежных дисциплин.

— Опыт работы в сфере финансового планирования не менее 3 лет.

— Понимание бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

— Владение аналитическими инструментами и методами прогнозирования.

— Уверенные навыки работы с финансовыми программами и системами.

— Анализ финансовых данных: Проведение комплексного анализа текущих финансовых показателей, выявление тенденций и отклонений.

— Разработка бюджетов: Создание и контроль за исполнением финансовых планов, включая операционные и капитальные расходы.

— Прогнозирование: Подготовка долгосрочных и краткосрочных прогнозов, оценка рисков и возможности инвестиционных решений.

— Консультирование руководства: Предоставление рекомендаций по оптимизации ресурсов, эффективному распределению бюджета и снижению затрат.

— Мониторинг исполнения: Анализ исполнения бюджета, подготовка отчетов о фактических результатах и их сравнении с плановыми показателями.

— Составление отчетности: Подготовка регулярных финансовых отчетов для руководства, инвесторов и других заинтересованных сторон.

Специалист по финансовому планированию должен регулярно предоставлять отчеты о выполнении финансовых планов, анализе данных и выявленных рисках.

Специалист по финансовому планированию имеет право:

— Запрашивать доступ к необходимым финансовым документам и отчетностям.

— Участвовать в обсуждении финансовых стратегий и предложений по их улучшению.

— Представлять свои идеи и рекомендации по оптимизации финансовых процессов.

Эффективность работы специалиста по финансовому планированию оценивается по нескольким критериям:

— Точность финансовых прогнозов и планов.

— Уровень исполнения бюджетов и достижения финансовых целей.

— Результаты анализа и своевременность предоставленных рекомендаций.

