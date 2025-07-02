Должностные обязанности Специалист по маркетинговым исследованиям

Должностная инструкция специалиста по маркетинговым исследованиям

Общие положения:

Специалист по маркетинговым исследованиям — это профессионал, занимающийся сбором и анализом данных о рынке, потребителях и конкурентах для поддержки стратегического принятия решений в компании.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, социологии, экономики или статистики.
— Опыт работы в области маркетинговых исследований от 1 года.
— Знание методов сбора и анализа данных, статистического пакета программ (SPSS, Excel и др.).

— Проведение исследований: Разработка и реализация количественных и качественных исследований (опросы, фокус-группы, интервью) для понимания потребительского поведения и предпочтений.

— Сбор и анализ данных: Сбор данных о рыночной ситуации, оценка воздействия программ и акций, а также анализ результатов для разработки рекомендаций.

— Подготовка отчетов: Составление аналитических отчетов с интерпретацией полученных данных и представление результатов руководству.

— Мониторинг трендов: Отслеживание и анализ текущих тенденций на рынке и изменений в потребительских предпочтениях.

— Работа в команде: Сотрудничество с другими подразделениями (маркетинг, продажи, исследования) для интеграции полученных данных в стратегию компании.

— Консультирование: Предоставление рекомендаций по маркетинговым стратегиям на основе исследований для оптимизации бизнес-процессов.

Специалист по маркетинговым исследованиям обязан вести документацию по проведенным исследованиям и составлять отчеты о результатах работы.

Специалист имеет право:

— Запрашивать информацию и данные у различных источников для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению методов исследований.
— Участвовать в конференциях и семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по маркетинговым исследованиям оценивается по следующим параметрам:

— Точность и актуальность предоставляемых рекомендаций.
— Уровень реализации предложенных стратегий и их влияние на результаты деятельности компании.
— Уровень удовлетворенности внутренних клиентов и команд.

Квалифицированный специалист по маркетинговым исследованиям играет важную роль в понимании рыночных условий и потребительских предпочтений. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных проводить глубокие исследования и предоставлять ценные аналитические выводы.

Мы учитываем индивидуальные требования вашей компании и подбираем кандидатов с необходимыми знаниями и опытом.

Специалист по маркетинговым исследованиям, которого мы найдем, поможет вам оптимизировать маркетинговые стратегии и принимать обоснованные решения на основе данных. Мы гарантируем профессиональный подход к каждой вакансии и качественный подбор кадров.

