Должностная инструкция специалиста по маркетингу

Общие положения:

Специалист по маркетингу — это профессионал, занимающийся разработкой и реализацией стратегий и тактик продвижения продуктов и услуг компании на рынке.

— Высшее образование в области маркетинга, бизнеса или смежных дисциплин.

— Опыт работы в сфере маркетинга от 1-2 лет.

— Знание методов и инструментов маркетингового анализа, рекламных кампаний и SMM.

— Анализ рынка: Исследование рыночной ситуации, анализ конкурентов и потребительского поведения для выявления возможностей и угроз.

— Разработка стратегий: Создание и внедрение маркетинговых стратегий и кампаний для достижения коммерческих целей компании.

— Проведение акций: Организация и проведение рекламных акций, мероприятий и промо-кампаний.

— Создание контента: Подготовка материалов для продвижения (рекламные тексты, статьи, посты в соцсетях) и работа с креативной командой.

— Мониторинг эффективности: Анализ результатов проведенных маркетинговых исследований и акций, использование метрик для оценки эффективности.

— Бюджетирование: Участие в планировании и управлении маркетинговым бюджетом.

Специалист по маркетингу обязан вести документацию по маркетинговым кампаниям и составлять отчеты о их результатах.

Специалист имеет право:

— Запрашивать данные и информацию у различных структур и подразделений компании для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению маркетинговых стратегий и процесса продвижения.

— Участвовать в тренингах и семинарах для повышения квалификации.

Эффективность работы специалиста по маркетингу оценивается по следующим параметрам:

— Увеличение продаж и доли рынка.

— Возврат инвестиций (ROI) от проведенных маркетинговых кампаний.

— Уровень вовлеченности и удовлетворенности клиентов.

