Должностные обязанности Специалист по маркетингу
Должностная инструкция специалиста по маркетингу
Общие положения:
Специалист по маркетингу — это профессионал, занимающийся разработкой и реализацией стратегий и тактик продвижения продуктов и услуг компании на рынке.
— Высшее образование в области маркетинга, бизнеса или смежных дисциплин.
— Опыт работы в сфере маркетинга от 1-2 лет.
— Знание методов и инструментов маркетингового анализа, рекламных кампаний и SMM.
— Анализ рынка: Исследование рыночной ситуации, анализ конкурентов и потребительского поведения для выявления возможностей и угроз.
— Разработка стратегий: Создание и внедрение маркетинговых стратегий и кампаний для достижения коммерческих целей компании.
— Проведение акций: Организация и проведение рекламных акций, мероприятий и промо-кампаний.
— Создание контента: Подготовка материалов для продвижения (рекламные тексты, статьи, посты в соцсетях) и работа с креативной командой.
— Мониторинг эффективности: Анализ результатов проведенных маркетинговых исследований и акций, использование метрик для оценки эффективности.
— Бюджетирование: Участие в планировании и управлении маркетинговым бюджетом.
Специалист по маркетингу обязан вести документацию по маркетинговым кампаниям и составлять отчеты о их результатах.
Специалист имеет право:
— Запрашивать данные и информацию у различных структур и подразделений компании для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению маркетинговых стратегий и процесса продвижения.
— Участвовать в тренингах и семинарах для повышения квалификации.
Эффективность работы специалиста по маркетингу оценивается по следующим параметрам:
— Увеличение продаж и доли рынка.
— Возврат инвестиций (ROI) от проведенных маркетинговых кампаний.
— Уровень вовлеченности и удовлетворенности клиентов.
