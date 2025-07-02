Должностная инструкция старшего бухгалтера группы сопровождения финансовых операций

Общие положения:

Старший бухгалтер группы сопровождения финансовых операций отвечает за организацию и контроль бухгалтерского учета финансовых сделок и операций. Его задача — обеспечить точность финансовых данных и соблюдение внутреннего контроля.

— Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет.

— Знание бухгалтерского и налогового законодательства.

— Опыт работы с бухгалтерскими программами и системами.

— Аналитические и организационные навыки.

— Контроль финансовых операций: Обеспечение правильности учета всех финансовых операций в соответствии с законодательством и внутренними процедурами.

— Анализ отчетности: Подготовка и анализ финансовых отчетов, обнаружение и устранение ошибок в учете.

— Сопровождение сделок: Участие в сопровождении и документальном оформлении финансовых сделок, включая договора и акты выполненных работ.

— Координация работы команды: Руководство групповыми процессами, распределение задач и контроль за исполнением.

— Взаимодействие с контрольными органами: Подготовка документов и работа с проверяющими органами, участие в налоговых проверках.

— Обучение младших бухгалтеров: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников, развитие их профессиональных навыков.

Старший бухгалтер обязан предоставлять отчеты о финансовых операциях, состоянии бухгалтерского учета и результатах анализа.

Старший бухгалтер имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у других отделов для выполнения своих функций.

— Вносить предложения по улучшению учетных процедур и финансового анализа.

— Участвовать в разработке и внедрении новых стандартов работы.

Эффективность работы старшего бухгалтера оценивается по следующим критериям:

— Уровень точности бухгалтерского учета и отчетности.

— Оперативность выявления и устранения ошибок.

— Уровень соблюдения внутренних процедур и внешних регуляций.

