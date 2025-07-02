Должностные обязанности Старший бухгалтер (по неторговым операциям)

Должностная инструкция старшего бухгалтера по неторговым операциям

Общие положения:
Старший бухгалтер по неторговым операциям отвечает за учет, контроль и анализ финансовых операций, не связанных с торговлей, таких как кредиты, инвестиции и прочие финансовые операции. Его задача — обеспечить корректный учет и соблюдение внутреннего контроля.

— Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет.
— Знание бухгалтерского и налогового законодательства, а также международных стандартов финансовой отчетности.
— Опыт работы с бухгалтерскими системами и финансовым анализом.
— Аналитические и организаторские навыки.

— Учет неторговых операций: Ведение учета всех финансовых операций, не связанных с торговлей, включая займы, инвестиции и другие виды финансовых активов.

— Анализ отчетности: Подготовка и анализ отчетов по неторговым операциям, выявление отклонений и разработка рекомендаций по оптимизации.

— Контроль за соблюдением нормативных требований: Обеспечение соблюдения всех внутренних и внешних стандартов, взаимодействие с контрольными и налоговыми органами.

— Координация работы бухгалтеров: Руководство бухгалтерским составом, распределение задач и контроль их исполнения.

— Консультирование и обучение: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по учету неторговых операций и аналитическим методам.

— Участие в автоматизации: Участие в разработке и внедрении систем автоматизированного учета для повышения эффективности работы.

Старший бухгалтер обязан предоставлять отчеты о всех неторговых операциях, состоянии бухгалтерского учета и соблюдении норм отчетности.

Старший бухгалтер имеет право:

— Запрашивать информацию у других отделов для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению учетных процедур и повышению эффективности работы.
— Участвовать в разработке новых внутренних регламентов.

Эффективность работы старшего бухгалтера оценивается по следующим критериям:

— Точность и своевременность учета неторговых операций.
— Уровень соблюдения регуляторных норм и минимизация рисков.
— Оперативность в подготовке отчетности и анализе финансовых результатов.

Квалифицированный старший бухгалтер по неторговым операциям является важным элементом финансовой структуры компании, обеспечивая точный учет и контроль за неторговыми финансовыми процессами. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно организовать и вести учет таких операций.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда нацелена на выявление профессионалов, которые обеспечат высокий уровень отчетности и соблюдения стандартов финансового контроля.

Старший бухгалтер, которого мы предложим, станет надежным партнером для вашей команды, способствуя поддержанию точности бухгалтерского учета и финансовой прозрачности. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами учета неторговых операций. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить