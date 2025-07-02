Должностная инструкция старшего бухгалтера по неторговым операциям

Общие положения:

Старший бухгалтер по неторговым операциям отвечает за учет, контроль и анализ финансовых операций, не связанных с торговлей, таких как кредиты, инвестиции и прочие финансовые операции. Его задача — обеспечить корректный учет и соблюдение внутреннего контроля.

— Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет.

— Знание бухгалтерского и налогового законодательства, а также международных стандартов финансовой отчетности.

— Опыт работы с бухгалтерскими системами и финансовым анализом.

— Аналитические и организаторские навыки.

— Учет неторговых операций: Ведение учета всех финансовых операций, не связанных с торговлей, включая займы, инвестиции и другие виды финансовых активов.

— Анализ отчетности: Подготовка и анализ отчетов по неторговым операциям, выявление отклонений и разработка рекомендаций по оптимизации.

— Контроль за соблюдением нормативных требований: Обеспечение соблюдения всех внутренних и внешних стандартов, взаимодействие с контрольными и налоговыми органами.

— Координация работы бухгалтеров: Руководство бухгалтерским составом, распределение задач и контроль их исполнения.

— Консультирование и обучение: Проведение обучающих мероприятий для сотрудников по учету неторговых операций и аналитическим методам.

— Участие в автоматизации: Участие в разработке и внедрении систем автоматизированного учета для повышения эффективности работы.

Старший бухгалтер обязан предоставлять отчеты о всех неторговых операциях, состоянии бухгалтерского учета и соблюдении норм отчетности.

Старший бухгалтер имеет право:

— Запрашивать информацию у других отделов для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению учетных процедур и повышению эффективности работы.

— Участвовать в разработке новых внутренних регламентов.

Эффективность работы старшего бухгалтера оценивается по следующим критериям:

— Точность и своевременность учета неторговых операций.

— Уровень соблюдения регуляторных норм и минимизация рисков.

— Оперативность в подготовке отчетности и анализе финансовых результатов.

