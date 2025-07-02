Должностные обязанности Старший инспектор по кадрам
Должностная инструкция старшего инспектора по кадрам
Общие положения:
Старший инспектор по кадрам отвечает за управление кадровыми процессами в организации, контроль за соблюдением трудового законодательства и эффективное ведение документации. Его задача — обеспечение кадрового учета и развитие кадровой политики компании.
— Высшее образование в области управления персоналом, юриспруденции или смежных дисциплин.
— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет.
— Знание трудового законодательства и нормативных актов в области труда.
— Навыки работы с кадровыми системами и документацией.
— Коммуникативные и организационные навыки.
— Управление кадровым учетом: Ведение учета по всем сотрудникам, контроль за правильным оформлением документации и кадровых процессов.
— Консультирование по трудовым вопросам: Предоставление рекомендаций по вопросам трудового законодательства, внутреннего распорядка и охраны труда.
— Подбор персонала: Участие в процессе найма, включая разработку описаний вакансий, собеседования и адаптацию новых сотрудников.
— Обучение и развитие сотрудников: Организация и контроль обучения и повышения квалификации персонала.
— Анализ кадровых процессов: Оценка эффективности существующих процедур и предложение мероприятий по их улучшению.
— Отчетность по кадровым вопросам: Подготовка отчетов о работе с персоналом, участии сотрудников в обучениях и других мероприятиях.
Старший инспектор по кадрам обязан предоставлять отчеты о кадровом учете, соблюдении нормативных актов и результатах работы отдела.
Права Старшего инспектора по кадрам:
Старший инспектор по кадрам имеет право:
— Запрашивать информацию у руководителей подразделений для оптимизации работы с персоналом.
— Вносить предложения по улучшению условий труда и кадровой политики.
— Участвовать в разработке программ по развитию корпоративной культуры.
Критерии эффективности Старшего инспектора по кадрам:
Эффективность работы старшего инспектора по кадрам оценивается по следующим критериям:
— Уровень соблюдения трудового законодательства и внутренних регламентов.
— Качество подбора персонала и уровень удержания сотрудников.
— Уровень удовлетворенности сотрудников текущими условиями труда и возможностями для развития.
Квалифицированный старший инспектор по кадрам играет ключевую роль в управлении человеческими ресурсами и обеспечении соблюдения трудовых норм. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, которые помогут вашей компании правильно организовать работу с персоналом и создать благоприятную рабочую атмосферу.
