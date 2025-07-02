Должностная инструкция старшего инспектора по кадрам

Общие положения:

Старший инспектор по кадрам отвечает за управление кадровыми процессами в организации, контроль за соблюдением трудового законодательства и эффективное ведение документации. Его задача — обеспечение кадрового учета и развитие кадровой политики компании.

— Высшее образование в области управления персоналом, юриспруденции или смежных дисциплин.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 5 лет.

— Знание трудового законодательства и нормативных актов в области труда.

— Навыки работы с кадровыми системами и документацией.

— Коммуникативные и организационные навыки.

— Управление кадровым учетом: Ведение учета по всем сотрудникам, контроль за правильным оформлением документации и кадровых процессов.

— Консультирование по трудовым вопросам: Предоставление рекомендаций по вопросам трудового законодательства, внутреннего распорядка и охраны труда.

— Подбор персонала: Участие в процессе найма, включая разработку описаний вакансий, собеседования и адаптацию новых сотрудников.

— Обучение и развитие сотрудников: Организация и контроль обучения и повышения квалификации персонала.

— Анализ кадровых процессов: Оценка эффективности существующих процедур и предложение мероприятий по их улучшению.

— Отчетность по кадровым вопросам: Подготовка отчетов о работе с персоналом, участии сотрудников в обучениях и других мероприятиях.

Старший инспектор по кадрам обязан предоставлять отчеты о кадровом учете, соблюдении нормативных актов и результатах работы отдела.

Права Старшего инспектора по кадрам:

Старший инспектор по кадрам имеет право:

— Запрашивать информацию у руководителей подразделений для оптимизации работы с персоналом.

— Вносить предложения по улучшению условий труда и кадровой политики.

— Участвовать в разработке программ по развитию корпоративной культуры.

Критерии эффективности Старшего инспектора по кадрам:

Эффективность работы старшего инспектора по кадрам оценивается по следующим критериям:

— Уровень соблюдения трудового законодательства и внутренних регламентов.

— Качество подбора персонала и уровень удержания сотрудников.

— Уровень удовлетворенности сотрудников текущими условиями труда и возможностями для развития.

Квалифицированный старший инспектор по кадрам играет ключевую роль в управлении человеческими ресурсами и обеспечении соблюдения трудовых норм. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, которые помогут вашей компании правильно организовать работу с персоналом и создать благоприятную рабочую атмосферу.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, способных эффективно управлять кадровыми процессами и поддерживать высокий уровень удовлетворенности сотрудников.

Старший инспектор по кадрам, которого мы предложим, станет надежным партнером для вашей команды, способствуя построению эффективных рабочих процессов и развитию корпоративной культуры. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами управления персоналом. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.