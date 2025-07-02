Должностная инструкция старшего кассира

Общие положения:

Старший кассир отвечает за управление кассовыми операциями, организацию работы кассового отдела и контроль за финансовыми процессами. Его задача — обеспечить точность расчетов и высокий уровень обслуживания клиентов.

— Среднее специальное или высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерии.

— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет.

— Знание кассовых операций и финансового учета.

— Навыки работы с кассовыми аппаратами и системами учета.

— Ответственность, внимательность и хорошие коммуникативные навыки.

— Организация работы касс: Координация работы кассиров, распределение задач и контроль исполнения стандартов обслуживания.

— Выполнение кассовых операций: Обеспечение точности и быстроты проведения расчетов с клиентами наличными и безналичными способами.

— Контроль финансовых операций: Проверка кассовых отчетов, учета наличности и проведение инвентаризаций.

— Обучение персонала: Проведение обучающих сессий для новых кассиров, развитие их навыков и знаний.

— Работа с клиентами: Обеспечение высокого уровня клиентского сервиса, решение возникающих вопросов и проблем.

— Составление отчетности: Подготовка отчетов о кассовых операциях и финансовых результатах работы отдела.

Старший кассир обязан предоставлять отчеты о выполненных кассовых операциях, состоянии кассовой наличности и инкассации.

Старший кассир имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у других отделов для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению работы кассового отдела и повышению качества обслуживания.

— Участвовать в разработке новых стандартов и процедур работы с клиентами.

Эффективность работы старшего кассира оценивается по следующим критериям:

— Уровень точности выполнения кассовых операций.

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Отсутствие финансовых несоответствий и ошибок в отчетности.

