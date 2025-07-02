Должностные обязанности Старший кассир

Должностная инструкция старшего кассира

Общие положения:
Старший кассир отвечает за управление кассовыми операциями, организацию работы кассового отдела и контроль за финансовыми процессами. Его задача — обеспечить точность расчетов и высокий уровень обслуживания клиентов.

— Среднее специальное или высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерии.
— Опыт работы на аналогичной позиции не менее 3 лет.
— Знание кассовых операций и финансового учета.
— Навыки работы с кассовыми аппаратами и системами учета.
— Ответственность, внимательность и хорошие коммуникативные навыки.

— Организация работы касс: Координация работы кассиров, распределение задач и контроль исполнения стандартов обслуживания.

— Выполнение кассовых операций: Обеспечение точности и быстроты проведения расчетов с клиентами наличными и безналичными способами.

— Контроль финансовых операций: Проверка кассовых отчетов, учета наличности и проведение инвентаризаций.

— Обучение персонала: Проведение обучающих сессий для новых кассиров, развитие их навыков и знаний.

— Работа с клиентами: Обеспечение высокого уровня клиентского сервиса, решение возникающих вопросов и проблем.

— Составление отчетности: Подготовка отчетов о кассовых операциях и финансовых результатах работы отдела.

Старший кассир обязан предоставлять отчеты о выполненных кассовых операциях, состоянии кассовой наличности и инкассации.

Старший кассир имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у других отделов для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению работы кассового отдела и повышению качества обслуживания.
— Участвовать в разработке новых стандартов и процедур работы с клиентами.

Эффективность работы старшего кассира оценивается по следующим критериям:

— Уровень точности выполнения кассовых операций.
— Уровень удовлетворенности клиентов.
— Отсутствие финансовых несоответствий и ошибок в отчетности.

Квалифицированный старший кассир играет важную роль в управлении финансовыми потоками и обслуживании клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, которые помогут вашей компании обеспечить высокое качество кассовых операций.

Мы анализируем уникальные требования вашего бизнеса, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда ориентируется на выявление профессионалов, способных эффективно организовать работу кассового отдела и обеспечить отличный сервис.

Старший кассир, которого мы предложим, станет надежным партнером для вашей команды, способствуя упорядочению финансовых процессов и повышению клиентской удовлетворенности. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами управления кассовыми операциями. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить