Должностная инструкция старшего механика

Общие положения:

Старший механик отвечает за техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования на предприятии. Его задача — обеспечить бесперебойную работу механизмов и минимизировать время простоя.

Квалификационные требования Старшего механика:

— Высшее образование в области машиностроения, механики или смежных дисциплин.

— Опыт работы в аналогичной должности не менее 5 лет.

— Знание технологий ремонта и обслуживания оборудования различных типов.

— Умение читать и разрабатывать техническую документацию.

— Навыки управления командой и организации рабочего процесса.

— Организация работы механиков: Координация работы бригад механиков, распределение задач и контроль исполнения.

— Техническое обслуживание: Проведение планового и внепланового технического обслуживания оборудования, выявление и устранение неполадок.

— Ремонт оборудования: Организация и контроль работы по ремонту сложного и специфического оборудования.

— Контроль качества: Обеспечение соблюдения стандартов качества выполнения работ и безопасности на рабочем месте.

— Ведение документации: Подготовка отчетов по выполненным работам, ведение документации по техническому состоянию оборудования.

— Обучение персонала: Обучение и повышение квалификации сотрудников механического участка.

Старший механик обязан регулярно предоставлять отчеты о состоянии оборудования, выполненных работах и необходимости закупок запасных частей.

Старший механик имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у других подразделений предприятия.

— Вносить предложения по улучшению процесса обслуживания и ремонта.

— Участвовать в разработке мероприятий по модернизации оборудования.

Эффективность работы старшего механика оценивается по следующим критериям:

— Уровень безаварийной работы оборудования и снижение простоев.

— Качество выполненных ремонтов и обслуживания.

— Уровень удовлетворенности сотрудников механического отдела.

Квалифицированный старший механик играет ключевую роль в поддержании эффективной работы производства и его технического оснащения. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов в сере сервисного обслуживания, которые помогут вашей компании оптимизировать процесс технического обслуживания и ремонта.

Мы анализируем уникальные требования вашего предприятия, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда ориентирована на выявление кандидатов, способных не только решать текущие задачи, но и внедрять инновации в процесс обслуживания оборудования.

Старший механик, которого мы предложим, станет ценным активом вашей команды, способствуя повышению производительности и эффективности работы. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового качественно справляться с задачами по техническому обслуживанию и ремонту. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.