Должностные обязанности Старшего помощника капитана

Должностная инструкция старшего помощника капитана

Общие положения:
Старший помощник капитана отвечает за выполнение задач, связанных с управлением судном и обеспечением безопасности на борту, а также за поддержку капитана в его обязанностях.

— Высшее образование в области морского судовождения или соответствующая квалификация.
— Опыт работы на судне в роли помощника капитана от 3 лет.
— Наличие сертификатов STCW и других необходимых документов.
— Знание системы навигации, морских правил и технического состояния судов.

— Управление судном: Помощь капитану в проведении маневров, контроль за управлением и навигацией судна в соответствии с установленными процедурами.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением правил безопасности на борту, организация тренировок по безопасности для экипажа.

— Координация работы экипажа: Руководство действиями членов экипажа, распределение обязанностей и контроль за их выполнением.

— Поддержка капитана: Замещение капитана в его отсутствие, участие в принятии решений по оперативным вопросам.

— Ведение документации: Оформление и хранение всех необходимых документов, включая журналы навигации и отчеты о происшествиях.

— Обучение экипажа: Проведение инструктажей и обучения членов команды по специфике работы и новым технологиям.

Старший помощник капитана обязан представлять отчеты о состоянии и работе судна, а также результаты проведенных тренировок и мероприятий по безопасности.

Старший помощник капитана имеет право:

— Запрашивать информацию у членов экипажа для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов управления и безопасности на судне.
— Участвовать в планировании и организации морских рейсов.

Эффективность работы старшего помощника капитана оценивается по следующим критериям:

— Уровень безопасности на борту и отсутствие происшествий.
— Качество выполнения маневров и навигационных задач.
— Уровень организации работы экипажа и соблюдение технологий.

Квалифицированный старший помощник капитана — ключевой компонент в обеспечении безопасной и эффективной эксплуатации судна. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору высококвалифицированных специалистов, готовых обеспечить успешное управление морским судном.

Мы анализируем уникальные требования вашего судна, оцениваем критерии для кандидатов и находим специалистов с необходимыми знаниями и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении профессионалов, способных обеспечить безопасность и эффективность работы в морской индустрии.

Старший помощник капитана, которого мы предложим, станет надежным союзником для капитана, повышая уровень безопасности и комфорта на борту. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового справляться с ответственными задачами и внести ценный вклад в вашу команду. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить