Должностные обязанности Старшего помощника капитана
Должностная инструкция старшего помощника капитана
Общие положения:
Старший помощник капитана отвечает за выполнение задач, связанных с управлением судном и обеспечением безопасности на борту, а также за поддержку капитана в его обязанностях.
— Высшее образование в области морского судовождения или соответствующая квалификация.
— Опыт работы на судне в роли помощника капитана от 3 лет.
— Наличие сертификатов STCW и других необходимых документов.
— Знание системы навигации, морских правил и технического состояния судов.
— Управление судном: Помощь капитану в проведении маневров, контроль за управлением и навигацией судна в соответствии с установленными процедурами.
— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением правил безопасности на борту, организация тренировок по безопасности для экипажа.
— Координация работы экипажа: Руководство действиями членов экипажа, распределение обязанностей и контроль за их выполнением.
— Поддержка капитана: Замещение капитана в его отсутствие, участие в принятии решений по оперативным вопросам.
— Ведение документации: Оформление и хранение всех необходимых документов, включая журналы навигации и отчеты о происшествиях.
— Обучение экипажа: Проведение инструктажей и обучения членов команды по специфике работы и новым технологиям.
Старший помощник капитана обязан представлять отчеты о состоянии и работе судна, а также результаты проведенных тренировок и мероприятий по безопасности.
Старший помощник капитана имеет право:
— Запрашивать информацию у членов экипажа для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению процессов управления и безопасности на судне.
— Участвовать в планировании и организации морских рейсов.
Эффективность работы старшего помощника капитана оценивается по следующим критериям:
— Уровень безопасности на борту и отсутствие происшествий.
— Качество выполнения маневров и навигационных задач.
— Уровень организации работы экипажа и соблюдение технологий.
