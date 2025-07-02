Должностная инструкция старшего помощника капитана

Общие положения:

Старший помощник капитана отвечает за выполнение задач, связанных с управлением судном и обеспечением безопасности на борту, а также за поддержку капитана в его обязанностях.

— Высшее образование в области морского судовождения или соответствующая квалификация.

— Опыт работы на судне в роли помощника капитана от 3 лет.

— Наличие сертификатов STCW и других необходимых документов.

— Знание системы навигации, морских правил и технического состояния судов.

— Управление судном: Помощь капитану в проведении маневров, контроль за управлением и навигацией судна в соответствии с установленными процедурами.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением правил безопасности на борту, организация тренировок по безопасности для экипажа.

— Координация работы экипажа: Руководство действиями членов экипажа, распределение обязанностей и контроль за их выполнением.

— Поддержка капитана: Замещение капитана в его отсутствие, участие в принятии решений по оперативным вопросам.

— Ведение документации: Оформление и хранение всех необходимых документов, включая журналы навигации и отчеты о происшествиях.

— Обучение экипажа: Проведение инструктажей и обучения членов команды по специфике работы и новым технологиям.

Старший помощник капитана обязан представлять отчеты о состоянии и работе судна, а также результаты проведенных тренировок и мероприятий по безопасности.

Старший помощник капитана имеет право:

— Запрашивать информацию у членов экипажа для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов управления и безопасности на судне.

— Участвовать в планировании и организации морских рейсов.

Эффективность работы старшего помощника капитана оценивается по следующим критериям:

— Уровень безопасности на борту и отсутствие происшествий.

— Качество выполнения маневров и навигационных задач.

— Уровень организации работы экипажа и соблюдение технологий.

